Przewrócone kajaki, położone namioty, połamane drzewa. Ewakuacja kilkuset osób z obozu harcerskiego

Z powodu gwałtownej pogody 318 uczestników obozu harcerskiego w Czernicy zostało w poniedziałek ewakuowanych do murowanego obiektu położonego na terenie obozowiska. Burza przewróciła kajaki z ośmioma osobami na pokładzie i położyła kilkanaście namiotów. Oficer prasowy chojnickiej straży pożarnej przekazał, że nikt z obozowiczów nie ucierpiał w nawałnicy. Dodał, że strażacy są w gotowości, by pomóc harcerzom i będą w okolicy usuwać połamane konary drzew.

- Wolontariusze, wśród których był ratownik, o własnych siłach dotarli do brzegu, jeszcze zanim strażacy dotarli na miejsce zdarzenia - przekazał. Dodał, że "komendant obozowiska zarządził także ewakuację wszystkich obozowiczów do murowanego budynku znajdującego się na terenie obozowiska". - To budynek nowy, mocny, który w tej chwili spełnia rolę stołówki, świetlicy – wyjaśniał mł. bryg. Koźlewicz.