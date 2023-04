Pożar kurnika w powiecie kartuskim, padło około 19 tysięcy pisklaków

czytaj dalej

Jestem zachwycony witając Finlandię jako najnowszego członka Sojuszu. Oczywiście, to pokazuje też jak fatalnym strategiem jest Władimir Putin. To dla niego koszmar - powiedział admirał James Stavridis, były naczelny dowódca sił NATO w Europie. Jak dodał, Finlandia wnosi do Sojuszu poważne atuty w każdej domenie.