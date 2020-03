Pomocnik Magdaleny K. aresztowany

Andrzej R. zatrzymany i aresztowany

Razem z nią Słowacy zatrzymali Andrzeja R. Według informacji tvn24.pl to on wywiózł Magdalenę K. z apartamentu w Budapeszcie, gdzie kobieta ukrywała się w ostatnim czasie. Śledzeni przez węgierską, a później słowacką policję dotarli do oddalonego o 70 kilometrów od granicy węgiersko-słowackiej Zwolenia. Tam czekała już na nich blokada przygotowana przez słowacką policję: kilka radiowozów, antyterroryści i znajdujący się w gotowości policyjny śmigłowiec. Podczas zatrzymania Andrzej R. zablokował drzwi w wypożyczonym samochodzie – dlatego Słowacy wybili dwie szyby i wyciągnęli Magdalenę K. oraz jej kierowcę na ziemię.