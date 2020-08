"Szukamy osób, które mają czas, które mają dobre serce". Na pomoc czeka 30 tysięcy rodzin

Jak co roku od dwudziestu lat Szlachetna Paczka trafi do potrzebujących tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ale już teraz trzeba wszystko zorganizować - zebrać wolontariuszy i uruchomić całą machinę, żeby w grudniu nikt nie został bez pomocy. - Szukamy osób, które mają czas, które mają dobre serce - mówi prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik.

W tym roku potrzeba dokładnie 12 tysięcy takich osób. 10 tysięcy do Szlachetnej Paczki i dwa tysiące do jej siostrzanej inicjatywy, czyli Akademii Przyszłości. Każdy może wybrać sobie swoją formę wolontariatu. Joanna Sadzik wyjaśnia, że dzięki Szlachetnej Paczce można pomóc rodzinom, które szczególnie w tym roku będą potrzebowały wsparcia. Z kolei w ramach Akademii Przyszłości można się zaangażować w pracę z dziećmi, które nie wierzą w siebie i mają trudności w szkole.

"Zawsze są ludzie dobrej woli"

Żeby zostać wolontariuszem i dołączyć do tak zwanej "drużyny Super W", wystarczy mieć 18 lat i chcieć pomagać. - Chcemy dotrzeć do 30 tysięcy rodzin w całej Polsce, też w takich miejscach, gdzie Szlachetnej Paczki dotąd jeszcze nie było - mówi Joanna Sadzik.

To nie oznacza jednak, że świąteczne paczki trafią do wszystkich 30 tysięcy rodzin. Nie każda z nich tego potrzebuje. I tu właśnie duża rola wolontariuszy. To oni sprawdzają, komu jakiej pomocy potrzeba - medycznej, prawnej czy materialnej. - To jest ważne właśnie, żeby głośno mówić, że tego wsparcia potrzebujemy – przyznaje Aleksandra Satława, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. - Zawsze są ludzie dobrej woli, nasi darczyńcy i wolontariusze, którzy z tą pomocną ręką do nich przyjdą – dodaje.