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fakty po faktach

Jak pomóc poszkodowanym i ich bliskim? Doktor Joanna Heidtman wyjaśnia

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Pierwsza grupa Polaków, uczestników wypadku na Węgrzech, powróciła do kraju
Dr Heidtman: pomoc psychologów może teraz służyć bliskim poszkodowanym w wypadku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP/EPA
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Dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech najważniejsze jest teraz przywrócenie im przynajmniej minimum spokoju i poczucia bezpieczeństwa - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 psycholożka i socjolożka dr Joanna Heidtman. Wskazała, że na ten moment pomoc psychologów i terapeutów będzie bardziej służyła rodzinom i bliskim poszkodowanych, "żeby oni umieli udzielić tego wsparcia bliskim".

W niedzielę około godziny 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju doszło do katastrofy autokaru, którym podróżowało 59 obywateli Polski, wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Wskutek zdarzenia 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech.

Miejscowi lekarze zrobili wszystko, aby uratować ofiary, a uratowanym ulżyć w bólu - przyznają jednak, że stan psychiczny u wielu jest cięższy niż fizyczne obrażenia. - Niektórzy psychicznie bardzo źle się czują. Część z tych osób straciła bliskich w tej tragedii i to dla nich bardzo trudna sytuacja - powiedział wicedyrektor ds. medycznych Szpitala w Egerze, Zoltan Maszarovics.

Psycholożka i socjolożka dr Joanna Heidtman zapytana w "Faktach po Faktach" w TVN24, jak duże ma znaczenie to, że pierwsza grupa uczestników wypadku jest już w kraju, odpowiedziała: - Dla wszystkich z nich to jest bardzo istotne, że mogą wrócić do swoich domów, być ze swoimi bliskimi.

- Nawet dla osób, które nie doznały poważnych fizycznych urazów, ich stan psychiczny, emocje to jest przede wszystkim utrata poczucia bezpieczeństwa, poczucia kontroli, które się zdarza w trakcie każdego nawet niewielkiego wypadku. Przy tak gigantycznej katastrofie to nawet dla tych, którzy nie doznali poważnych urazów fizycznych, to jest ogromny wstrząs - podkreśliła.

Psycholożka wskazała, że "teraz dla wszystkich z tych osób najważniejsze jest przywrócenie im przynajmniej minimum spokoju i poczucia bezpieczeństwa, i powrót do osób bliskich". - Ich obecność działa już w ten sposób - dodała.

Dr Heidtman: nawet dla tych, którzy nie doznali poważnych urazów fizycznych to jest ogromny wstrząs
Źródło: TVN24

Pokrzywdzeni "potrzebują spokoju, wyciszenia"

- Jeżeli chodzi o rodziny osób, które z nimi już są, to na nich jest trochę odpowiedzialność pewnego zneutralizowania swoich emocji, żeby to wyciszenie, spokój i bezpieczeństwo dać osobom, które doznały tej traumy - wyjaśniła.

Podkreśliła, że "osoby, które bezpośrednio doznały tej tragedii, w tej chwili są w centrum i ich rodziny są na ten moment takim wsparciem".

Dr Heidtman: pokrzywdzeni potrzebują spokoju, wyciszenia
Źródło: TVN24

Ofiary i bliscy uczestników wypadku mogą liczyć na wsparcie specjalistów

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul pytana o stan 16 osób, które wróciły do domów powiedziała, że ich stan fizyczny jest dobry, ale na pewno potrzebują wsparcia psychologicznego. Powtórzyła, że taka pomoc jest zapewniona i udzielana. Na stronie urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie jest podany numer telefonu, do osoby koordynującej pomoc psychologiczną.

- Nie jest wykluczone, że na ten moment ta pomoc psychologów czy terapeutów będzie bardziej służyła rodzinom i bliskim, którzy z kolei mają być pomocą dla osób poszkodowanych - oceniła dr Heidtman.

Psycholożka tłumaczyła, że osoby te "są też w lęku i zatroskaniu o swoich bliskich, ale nie brali udziału w tym strasznym doświadczeniu". - To dla nich może być potrzebne to wsparcie, żeby oni umieli udzielić tego wsparcia bliskim, tworząc bezpieczną przestrzeń emocjonalną - wyjaśniła.

- Natomiast pomoc terapeutyczna czy psychologiczna osobom, które tego doświadczyły to w większości przypadków będzie dopiero etap kolejny, bo to nie jest tak, że wszyscy koniecznie rozwiną jakiś syndrom stresu pourazowego czy innego rodzaju długotrwałe zaburzenia lękowe - dodała.

Źródło: TVN24
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Tagi:
WęgryWypadki
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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