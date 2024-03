Pomoc w przypadku zagrożenia życia

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Pomagają one osobom w stanach ciężkich, których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia. Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.

NFZ przypomina również, że pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego.

Pomoc telefoniczna

Bez względu na to, czy to dzień świąteczny czy powszedni, zawsze warto mieć pod ręką telefon z pobraną bezpłatną aplikacją mobilną mojeIKP, w której znajduje się praktyczny przewodnik, przedstawiający, jak krok po kroku prawidłowo wykonać czynności ratujące życie. Co istotne, aby uruchomić pierwszą pomoc, nie trzeba logować się do aplikacji. Przez 24 godziny na dobę – także w czasie Świąt Wielkanocnych – do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Pod bezpłatnym i całodobowym numerem telefonu 800 190 590 udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat pomocy medycznej w czasie świąt. Podpowiedzą m.in., gdzie szukać najbliższego szpitala oraz punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.