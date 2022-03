Gościsz w domu uchodźcę, możesz dostać od rządu 40 złotych dziennie. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jak poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, pierwsze wnioski o pieniądze dla osób przyjmujących uchodźców będzie można składać już od środy 16 marca. Wiceminister zaapelował jednak, aby rozłożyć to na kolejne dni, żeby pierwszego dnia wszyscy nie pojawili się w urzędach. Zapowiedział, że w poniedziałek po południu powinien być udostępniony wzór wniosku o te środki . Będą one wypłacane na zasadach refundacji - od momentu przyjęcia uchodźców, a nie od chwili złożenia wniosku - tłumaczył. Wnioski należy składać w urzędzie gminy.

Wiceminister MSWiA: pieniądze będą przyznane od dnia przyjęcia osoby

Wiceminister zwrócił uwagę, że te dwa miesiące to dla obywatela Ukrainy czas na to, żeby zdecydował, co dalej będzie w Polsce robił. - Bo my dajemy pełną ochronę prawną, pełne możliwości, takie jakie mają obywatele Polski, dostępu do wielu różnych możliwości związanych z rynkiem pracy, związanych z ochroną zdrowia i tak dalej – powiedział wiceszef MSWiA.