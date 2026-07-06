Polska "Ścigają się na antyukraińskość". Radosław Sikorski: żądali tego ze złośliwości Kamila Grenczyn |

Sikorski: kiedyś politycy PiS-u ścigali się na proukraińskość, dzisiaj ścigają się na antyukraińskość Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.

Wcześniej w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Mimo wysiłków amerykańskiego producenta do zwiększenia ich produkcji, w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie i intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym.

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Sikorski: politycy PiS-u ścigają się na antyukraińskość

W poniedziałek na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był pytany, czy decyzja o odtajnieniu donacji dla Ukrainy w ostatnich latach to dobre rozwiązanie oraz jaki będzie skutek tego dla relacji polsko-ukraińskich. Według niego wpływ ten będzie pozytywny i pokaże skalę pomocy udzielonej przez Polskę.

- Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. Niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski - powiedział Sikorski.

Dopytywany, czy doszło do oficjalnego przekazania pocisków do systemów Patriot, przypomniał o zapowiedzi szefa MON o odtajnieniu donacji. - Gdy będą odtajnione, będziemy o tym mówić, ale rosyjskie rakiety nadal lecą na ukraińskie miasta, nadal zabijają ludzi, a polski interes strategiczny się nie zmienił. Kiedyś politycy PiS-u ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość - stwierdził.

Sikorski nawiązał również do sprawy nadania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA". - Jedna nieszczęsna decyzja prezydenta Zełenskiego nie zmieniła faktu, że Putin jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla NATO i dla Polski. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa - ocenił.

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Tomczyk: ścigają się, kto pomoże mniej

Sprawę z rana skomentował na X wiceszef MON Cezary Tomczyk. "PiS to banda cynicznych idiotów. Najpierw ścigali się, kto bardziej pomaga Ukrainie. Jednocześnie zarzucali Niemcom, że przekazują Ukrainie 'tylko hełmy'. Dziś ścigają się, kto pomoże mniej" - ocenił.

Tomczyk zaznaczył również, że wojna toczy się tuż za polską granicą, w związku z czym "w interesie Polski jest, by Rosja była zatrzymywana jak najdalej od naszych granic". "Największym zwolennikiem PiS może być tylko Putin" - zakończył.

PiS to banda cynicznych idiotów.



Najpierw ścigali się, kto bardziej pomaga Ukrainie. Jednocześnie zarzucali Niemcom, że przekazują Ukrainie „tylko hełmy”.



Dziś ścigają się, kto pomoże mniej.



Wojna trwa tuż za naszą granicą. W interesie Polski jest, by Rosja była zatrzymywana… — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) July 6, 2026 Rozwiń