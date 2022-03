Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Profesor Maciej Duszczyk: to absolutny fenomen narodowego zrywu Polaków

Od początku ataku Rosji na Ukrainę, według Straży Granicznej, do Polski przybyło ponad 2,1 miliona uchodźców. Profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego pytany, czy można powiedzieć, że Polska dała radę, powiedział, że "kiedy rozmawia ze swoimi przyjaciółmi z różnych państw i opowiada im o tej sytuacji, to bardzo często mówi, że jest tak dumny z naszego narodu, że jest Polakiem, bo robimy świetną robotę".

- Polacy robią świetną robotę, ale pamietajmy, że robimy to jako społeczeństwo obywatelskie. To było niesamowite, bez niczego, bez żadnego impulsu 24 lutego setki tysięcy Polaków zobaczyło, co się dzieje w telewizji, porozmawiało ze znajomymi i była prosta decyzja. Mąż do żony powiedział: słuchaj, oni uciekają, bierzemy - podkreślił.