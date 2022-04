Co z pomocą finansową dla Polski na wsparcie uchodźców? "Polityka zagraniczna PiS-u doznała bankructwa"

To jest jasne, że potrzebujemy zachodniej pomocy i powinniśmy o nią poprosić - mówił wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, odnosząc się do postawy obozu rządzącego w sprawie uzyskania pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej na wsparcie uchodźców. We wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, że "my po prośbie chodzić nie będziemy".

We wtorek we Lwowie premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej, żeby "fundusz solidarnościowy z Ukrainą zaczął wreszcie działać". - Żeby pojawiły się nowe pieniądze, nieprzesuwane z jednej szuflady do drugiej. (...) Nie ma na co czekać. Nie można pozwolić, żeby zachodziły kolejne zbrodnie na Ukrainie - podkreślił. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że z powodu wojny na Ukrainie 10 mln osób musiało opuścić swoje domy - 2,5 mln z nich jest w Polsce, ale 6 mln osób jest rozlokowanych na Ukrainie.

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel tego samego dnia w TVP mówił, że "to jest moment, w którym Unia Europejska powinna stanąć na wysokości zadania". - My mówimy "nie" wszelkim relokacjom. My po prośbie chodzić nie będziemy, ale te środki powinny być przyznane krajom, które przyjmują uchodźców - powiedział.

Uchodźcy z Ukrainy w Przemyślu (9.04.22) PAP/Darek Delmanowicz

Tym samym polityk PiS powtórzył słowa Jarosława Kaczyńskiego, który kilka tygodni temu wypowiadał się w tym samym tonie. "Oczywiście uważamy, że należy nam się jakaś pomoc, ale po prośbie nie chodzimy" - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z "Polską Times".

Tę kwestię komentowali w środę politycy.

Kamiński (Koalicja Polska-PSL): polityka zagraniczna PiS-u doznała bankructwa

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koło Senatorów Koalicja Polska-Polskie Stronnictwo Ludowe) powiedział, że są "pieniądze, które powinniśmy otrzymać z Unii Europejskiej za pomoc uchodźcom". - I tutaj nie ma żadnego wstydu. Dokładnie się powinniśmy zachowywać tak, jak wszystkie kraje europejskie w takiej sytuacji uchodźczej, czyli oczekiwać europejskiej solidarności - ocenił.

Jak dodał, "problem PiS-u z tą sprawą polega po prostu na tym, że Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata mówiło cały czas, że Polska nigdy takiej solidarności nie będzie potrzebować i dlatego sama takiej solidarności nie okazuje". - Dzisiaj, nie tylko w tej sprawie, polityka zagraniczna PiS-u doznała bankructwa. To jest jasne, że potrzebujemy zachodniej pomocy i powinniśmy o nią poprosić - mówił Kamiński.

Kamiński (Koalicja Polska - PSL): polityka zagraniczna PiS-u doznała bankructwa tvn24

Martynowski (PiS): każde państwo, które ma odrobinę szacunku do siebie, powinno uczestniczyć w finansowaniu uchodźców

Szef senackiej części klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski ocenił, że "oczywiście potrzebujemy pieniędzy". - Natomiast proszenie według mnie nic by nie dało. Przecież każdy wie, jaka jest sytuacja na Ukrainie, ilu Ukraińców przyjęli Polacy i każde państwo, które ma chociażby odrobinę szacunku do siebie, powinno również uczestniczyć w tym wszystkim, czyli również w finansowaniu uchodźców - dodał.

Martynowski (PiS): każde państwo, które ma odrobinę szacunku do siebie, powinno uczestniczyć w finansowaniu uchodźców TVN24

Dopytywany odparł, że "o potrzebach trzeba mówić". - Ale chodzi o to, żeby nie robić tego na kolanach. Słowo "proszę" nikomu oczywiście nie zawadzi, natomiast powinno to wychodzić z rządów poszczególnych państw - stwierdził.

O pomocy dla uchodźców mówił również podczas otwarcia 31. sesji Konferencji Utrechckiej w Holandii minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Podkreślił, że choć Polacy okazują ogromną gościnność, to sami nie będą w stanie udźwignąć kosztów utrzymania 2,5 miliona uchodźców.

