Pomoc dla uchodźców o wartości 1,5 miliona złotych. Pieniądze na dary zebrali luteranie

Dary dla uchodźców z Ukrainy o wartości około 1,5 miliona złotych trafiły do miejskiego magazynu w Krakowie. Pieniądze na zakup najpotrzebniejszych artykułów zebrały kościoły luterańskie z prawie stu krajów. W paczkach znalazły się między innymi środki czystości i jedzenie. Produkty będą teraz wydawane uchodźcom. - To niejako przygotowanie na zimę - przyznał w rozmowie z reporterem TVN24 proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie ksiądz Łukasz Ostróżka.

Dary dla uchodźców z Ukrainy w Krakowie

- To wynik naszej międzynarodowej współpracy. Światowa Federacja Luterańska, czyli 149 kościołów w prawie stu krajach, zwróciła się do nas z propozycją współpracy i dzięki środkom, które kościoły luterańskie zebrały, mieliśmy możliwość zakupu i dostarczenia do magazynu bieżącej pomocy dla uchodźców. To środki czystości, żywność, również woda, mleko, czyli podstawowe rzeczy, które wydawane są uchodźcom, przybywającym do Krakowa - powiedział dziennikarzowi TVN24 Mateusz Płoskonka z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia krakowskiego magistratu.