Do Polski mają trafić tysiące ukraińskich książek. Akcja ratowania dziecięcej psychiki, którą dostrzegł świat

Fundacja Powszechnego Czytania zbiera pieniądze na zakup książek dla dzieci, które uciekły przed wojną z Ukrainy. - Żadna zabawka, żaden film i żadna gra nie może dać dziecku tego, co chwila wspólnej lektury z bliską osobą - mówi Maria Deskur, dyrektor fundacji w wywiadzie dla The Washington Post, jednej z największych amerykańskich gazet, która nagłośniła inicjatywę. Książki po ukraińsku dla uchodźców w Polsce zbierane są też w wielu innych, oddolnych inicjatywach.

Fundacja Powszechnego Czytania chce zebrać pieniądze na wykupienie tysięcy książek, które mają trafić przede wszystkim do ukraińskich dzieci, które musiały uciekać przed wojną. To - jak podkreślają przedstawiciele organizatorów inicjatywy - ma pomóc w ratowaniu ich psychiki przed traumą związaną z wojną.

- Radosna chwila dzielenia się książką i rozmowa z bliską osobą daje poczucie bezpieczeństwa. To buduje fundament naszych umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości i dobre samopoczucie - opowiada Maria Deskur, dyrektor fundacji. Wypowiedź tę cytujemy za The Washington Post - jedną z największych i najstarszych amerykańskich gazet, która nagłośniła akcję za oceanem.

Wykupienie książek ma być też formą pomocy dla wydawców książek na Ukrainie, która ma zwiększyć ich szanse na przetrwanie. Fundacja skontaktowała się z przedstawicielami około 40 wydawnictw, ale z powodu koszmaru wojny odpowiedziało tylko kilkanaście. W najbliższym czasie około 25 tys. książek ma trafić do magazynu we Lwowie, skąd mają trafić do Polski. Jeżeli droga przebiegnie bez problemów, książki mają być przekazane do domów dziecka, placówek opiekuńczych, szkół, bibliotek i przedszkoli.