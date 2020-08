Polska pomoc dla Białorusi. Związkowcy wysyłają transport, Warszawa zbiera pieniądze

Fundusz solidarności z Białorusią

Jak mówił Lewandowski, NSZZ "Solidarność" uruchomiła program pomocy dla Białorusi. - Jako związek zawodowy jesteśmy zobowiązani do takiej pomocy, tak jak 40 lat temu pomagali nam inni z całego świata, gdy walczyliśmy o wolność i demokrację w Polsce. Tak dzisiaj, gdy inni o tę wolność i demokrację walczą, my jesteśmy zobowiązani do takiej pomocy - zwracał uwagę.

Poinformował, że utworzony został "fundusz solidarności z Białorusią". Na razie kwotą miliona złotych zasilił go sam związek, między innymi z oszczędności uzyskanych wskutek ograniczenia - z powodu pandemii koronawirusa - obchodów jubileuszu 40-lecia istnienia Solidarności. Dodał, że jeśli pierwsza ciężarówka szczęśliwie przekroczy granicę i dotrze do Mińska, będą kolejne transporty.

- Liczymy, że ta pomoc zostanie przyjęta. To jest pomoc humanitarna, żadna inna. My tutaj nie przemycamy w żaden sposób ani materiałów związkowych, ani nic. Zdecydowaliśmy, że sami nie wjeżdżamy na Białoruś, żeby nie dawać jakiegokolwiek pretekstu, że związkowcy z Solidarności próbują się dostać na stronę białoruską - mówił Biś.

Podkreślał, że akcja nie ma żadnego podtekstu politycznego. - Jeżeli to, że daje się komuś kromkę chleba, jest pomocą polityczną, to ja współczuję tym, którzy tak myślą - powiedział.

"Dzisiaj tą solidarnością chcemy podzielić się z mieszkańcami Białorusi"

Odnosząc się do protestów na Białorusi, szef podlaskich struktur NSZZ "Solidarność" Józef Mozolewski mówił dziennikarzom w Bobrownikach, że to, co się w tym kraju wydarzyło po wyborach prezydenckich świadczy o tym, że "droga solidarności tej międzyludzkiej, mieszkańców Białorusi jest otwarta". - I będą kroczyli, w podobny sposób, jak my kroczyliśmy w 1980 roku. Żaden reżim, żaden przywódca - jeśli to tak można nazwać - z pistoletem w ręku nie powstrzyma tych setek tysięcy ludzi protestujących, prześladowanych, maltretowanych - dodał.