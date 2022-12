czytaj dalej

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie na ostatnim w tym roku posiedzeniu ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej, na temat sytuacji państwa. - Dzięki Ukraińcom świat przypomina sobie, co to znaczy być zwycięzcą. W przyszłym roku będziemy to tylko wzmacniać - powiedział. Wyraził też przekonanie, że "nadszedł czas na negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej".