Południowoafrykańska mutacja koronawirusa w Polsce. Co o niej wiemy?

Wariant z RPA potwierdzony w 31 krajach

Ta odmiana ma pewne podobieństwa do wariantu zidentyfikowanego po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii i podobnie do niego ma większą zdolność do przenoszenia się. Przypadki wariantu z RPA potwierdzono już w 31 krajach, w tym w Kanadzie, Australii, Izraelu, w Japonii, Wielkiej Brytanii, Austrii czy Norwegii.

Mutacja E484K

Badania z użyciem surowicy ozdrowieńców zasugerowały, że wariant południowoafrykański może być bardziej odporny na terapię przeciwciałami, co implikuje mniejszą skuteczność szczepionek. Naukowcy podejrzewają, że jest to w dużej mierze wynikiem pojedynczej mutacji zwanej E484K. Eksperymenty wskazują, że mutacja E484K utrudnia przeciwciałom chwytanie wirusa i zapobieganie przedostawaniu się go do komórek.