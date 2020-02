Co podpisali szefowie dyplomacji Polski i Francji?

Wzmocnienie dialogu politycznego, wspólne konsultacje ważnych kwestii z zakresu polityki europejskiej oraz współpraca na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i obronności Europy w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ - to niektóre punkty podpisanego w poniedziałek programu współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego.

Plan na cztery lata

Polsko-francuskie partnerstwo strategiczne to dokument, który zakłada na najbliższe cztery lata współpracę między innymi polityczną (w relacjach dwustronnych, wewnątrz Unii Europejskiej i NATO) oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

"Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska, świadome łączących je historycznych więzów głębokiej przyjaźni, zdeterminowane, by tworzyć bardziej zjednoczoną, bardziej solidarną i bardziej zintegrowaną Europę, ustalają, że będą rozwijać stabilną i stałą współpracę powracając do partnerstwa strategicznego ustanowionego dnia 28 maja 2008 roku w Warszawie " - ogłoszono w deklaracji.

Partnerstwo strategiczne między oboma państwami będzie - jak przewiduje dokument - realizowane w ramach współpracy odnoszącej się do dziedzin, w których oba kraje mają wspólne interesy, na poziomie stosunków dwustronnych i europejskich, jak również w wymiarze wielostronnym. Polska i Francja zamierzają między innymi "wspólnie działać na rzecz Europy służącej realizacji interesów państw członkowskich oraz chroniącej obywateli Unii, dla zagwarantowania praw i dobrobytu ich obywateli oraz na rzecz umacniania w Unii Europejskiej i w świecie wartości leżących u źródeł projektu europejskiego".

Współpraca ministrów spraw zagranicznych

"W tym celu co roku będą odbywać się konsultacje międzyrządowe. Ministrowie Spraw Zagranicznych będą czuwać nad przygotowaniem oraz wdrażaniem decyzji wypracowanych i przyjętych przez obu partnerów w wyniku każdych konsultacji międzyrządowych" - napisano w dokumencie. W miarę możliwości, co najmniej raz do roku, mają spotykać się wysocy rangą urzędnicy Ministerstw Spraw Zagranicznych.