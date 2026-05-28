Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Donald Tusk: to byłby serial, którego prezydent też by chyba bardzo żałował

|
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś mógł wpaść na tak niebezpieczny i niemądry pomysł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś mógł wpaść na tak niebezpieczny i niemądry pomysł, aby blokować, poprzez na przykład brak podpisu prezydenta, traktat, który wzmacnia bezpieczeństwo Polski - mówił w czwartek premier Donald Tusk w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzatą Mielcarek. Komentował wypowiedź Karola Nawrockiego w sprawie traktatu polsko-brytyjskiego.

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w środę w Londynie polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Prezydent Karol Nawrocki mówił w środę, że "dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane".

Co znajduje się w polsko-brytyjskim traktacie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co znajduje się w polsko-brytyjskim traktacie?

Premier został zapytany w czwartek przez reporterkę TVN24 Małgorzatę Mielcarek, czy w związku ze słowami prezydenta w sprawie traktatu bierze pod uwagę scenariusz, że może nie być podpisu Karola Nawrockiego. Traktat, aby wejść w życie, musi w obu krajach przejść procedurę ratyfikacji.

- Słyszałem jakieś głosy z kancelarii prezydenta Nawrockiego, które kwestionują sens, czy sposób procedowania nad traktatem polsko-brytyjskim. Ale nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś mógł wpaść na tak niebezpieczny i tak niemądry pomysł, żeby blokować poprzez na przykład brak podpisu prezydenta, traktat, który po prostu wzmacnia bezpieczeństwo Polski, też Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim bezpieczeństwo Polski - podkreślił szef rządu.

Ocenił, że "to byłby serial, którego pan prezydent też by chyba bardzo żałował". - Dzisiaj na pewno rozumie, że z SAFE zrobił kolosalny błąd - dodał Tusk.

- Trochę nam dołożył niepotrzebnej roboty, mitręgi i czasu. I tak zrobiliśmy tak, jak postanowiliśmy, ale dużo czasu i nerwów nie tylko rząd, ale w ogóle Polska straciła przez to. W przypadku traktatu polsko-brytyjskiego (...) po prostu wykluczam takie ryzyko. To byłoby coś naprawdę niezrozumiałego - mówił Tusk.

Tusk: ciągłe dopominanie się "chcę więcej" jest niepoważne

Tusk zauważył, że niedługo minie rok prezydentury Nawrockiego i ocenił, że "to jest wystarczająco dużo czasu, żeby jednak dokładnie zrozumieć, na czym polega podział kompetencji między rządem a prezydentem". - Rząd jest od tego, żeby traktat przygotować i doprowadzić do podpisania przez państwa, które się na ten traktat umawiają. Rolą prezydenta jest ocenić i ratyfikować, jeśli uznaje, że taki traktat jest w porządku - mówił.

- Prezydent nie jest częścią procesu. Prezydent jest finałem tego procesu i to ciągłe dopominanie się "chcę więcej, chcę więcej" jest niepoważne - dodał.

Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć

Tusk o sprawie Ziobry

Szef rządu został tez zapytany o przesunięcie terminu posiedzenia w sprawie zażaleń dotyczących tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Pierwotnie było zaplanowane na 8 września. Nową datę wyznaczono na 1 lipca 2026 roku. Decyzja ma związek ze zmianą terminów urlopów członków składu orzekającego.

- Bardzo chciałbym rozliczyć tych wszystkich, którzy popełniali nadużycia, w tym ministra Ziobrę i to rozliczyć skutecznie - podkreślił. Tusk powiedział, że jest "bardzo rozgoryczony sposobem postępowania niektórych instytucji i służb".

- Wszystkie narzędzia, jakie mam w ręku, staram się używać tak, żeby działać skutecznie. Niestety przeciwko sobie mam czasami inercję, czasami ewidentny sabotaż, też w ramach niektórych instytucji, czasami brak współdziałania ze strony państw trzecich albo dziwne działania, jak wiemy. Więc proszę też czasami o zrozumienie, bo mi determinacji nie brakuje i tego na pewno nie odpuszczę - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
Wywiad medyczny
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
Tajemnice III RP
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskKarol NawrockiWielka Brytania
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Michał Woś
Jest decyzja sądu w sprawie Wosia
Polska
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
Zdrowie
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
Szczecin
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
Polska
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Świat
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
Rzeszów
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
"Odmówił uklęknięcia do modlitwy" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
Zuzanna Karczewska
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
BIZNES
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
BIZNES
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
BIZNES
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum
WARSZAWA
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Pożar wybuchł w miejscowości Kruszew
Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Atak nożownika na stacji Winterthur w Szwajcarii
Atak nożownika w Szwajcarii. Są ranni
Świat
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica