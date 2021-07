"Sprawą kluczową jest zdrowie". Po raz pierwszy od roku spotkała się Rada Naczelna PSL

Wiem, że wszyscy się emocjonują różnymi działaniami technicznymi, ale sprawą kluczową jest zdrowie - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po sobotnim posiedzeniu Rady Naczelnej PSL. Przekazał, że podjęto uchwały zobowiązujące do pomocy osobom, które chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19. Dodał też, że dla ludowców ważne jest "podsumowanie i nakreślenie tego, co na przyszłość".

Na konferencji po spotkaniu prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że "to pierwsza od roku Rada Naczelna". - Warunki już pozwoliły na to i mogliśmy się spotkać. Dla nas to jest bardzo ważne. Podsumowanie i nakreślenie tego, co na przyszłość - mówił.