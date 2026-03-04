"Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta" - przekazał premier Donald Tusk.
Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 4, 2026
Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24