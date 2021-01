Stan polskich okrętów podwodnych. MON odpowiada na interpelację posłów

Okręty podwodne typu Kobben są zdolne do bezpiecznego zanurzania i wynurzania - poinformował resort obrony, odpowiadając na interpelację grupy posłów Konfederacji dotyczącą stanu okrętów podwodnych typu Kobben w służbie Marynarki Wojennej. Parlamentarzyści pytali również, na jakim etapie jest przetarg na zakup nowych okrętów podwodnych.

Posłowie: Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke w interpelacji poselskiej zgłoszonej w październiku zeszłego roku do resortu obrony oraz resortu spraw zagranicznych zadali szereg pytań dotyczących stanu okrętów podwodnych typu Kobben w służbie Marynarki Wojennej. Posłowie zwracali uwagę, że "polskie okręty Kobben są jedynymi okrętami tego typu na świecie, które jeszcze są używane jako jednostki bojowe". W kontekście utrzymywania w służbie okrętów Kobben (ale też posowieckiego uzbrojenia oraz uzbrojenia mającego około 50 lat, "czyli np. czołgów T-72, wozów BWP-1...") wspominali w interpelacji o "polskiej myśli technicznej w dziedzinie utrzymywania i konserwacji zabytków, które są w użyciu" w polskiej armii.

"Zdolne do bezpiecznego zanurzania i wynurzania"

Pytali też między innymi na podstawie jakich przetargów, od jakiej firmy, za jakie kwoty i w jakim okresie zostały zakupione części zamienne do okrętów Kobben, a także o to, czy okręty podwodne Kobben są zdolne do bezpiecznego zanurzenia.