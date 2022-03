Wiceminister o sprawie MiG-ów. "Zaczęliśmy być wywoływani do tablicy"

We wtorek po południu polski MSZ wydał oświadczenie, w którym czytamy, że "władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy (NATO - red.) w Ramstein (w Niemczech - red.) i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Wiceszef MSZ o "rozdźwiękach"

Stwierdził, że w sprawie samolotów dla Ukrainy "zaczęliśmy być wywoływani do tablicy" takimi wypowiedziami, jak amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena, że "mamy rzekomo zielone światło od kogoś na jakieś działania, które mielibyśmy podejmować na naszym własnym terytorium, co samo w sobie jest z zasady nietypowe".

Jabłoński: jesteśmy gotowi do różnych działań, ale priorytetem musi być zawsze polskie bezpieczeństwo

Wiceszef MSZ mówił, że "decyzja o przekazaniu Ukrainie tego rodzaju uzbrojenia (myśliwców MiG-29 - red.), jakichkolwiek działań tego typu, to powinna być decyzja NATO". - Od samego początku to mocno podkreślamy. Rozmowy na ten temat toczą się publicznie już od jakiegoś czasu, nie z naszej przyczyny, bo tego rodzaju publiczne wypowiedzi padały ze strony polityków innych państw. Nie tylko USA, ale także unijnych - podkreślił.

Jego zdaniem "dobrze, że ta dyskusja się toczy, dobrze, że temat jest znany opinii publicznej". - Aczkolwiek czasami bywa tak, że dla skuteczności działań byłoby lepiej, gdyby pewne sprawy nie były publicznie inicjowane. Ale kiedy to już nastąpiło, to opinia publiczna ma prawo znać stanowisko rządu - dodał.

Stanowisko polskiego rządu - tłumaczył - "jest właśnie takie, że my jesteśmy gotowi do różnych form działania, ale priorytetem musi być zawsze polskie bezpieczeństwo". - Nie może być tak, że Polska jako jedyny kraj NATO ma ponosić ryzyko, a pozostałe kraje nie miałyby tego nam w żaden sposób kompensować - podkreślił Jabłoński.

Kumoch: Polska zagrała tak, jak grają duże, szanujące się państwa

- Widzimy na Zachodzie, a mówię tu nie o Amerykanach, tylko o partnerach europejskich, głęboką chęć powstrzymania się od tego konfliktu. My na ten luksus pozwolić sobie nie możemy, bo ten konflikt - on u nas jest. On przychodzi do nas najpierw z dziećmi i kobietami z Ukrainy, a jutro, jakby się coś złego stało z Ukrainą, to Rosjanie się nie zatrzymają na Ukrainie - mówił.