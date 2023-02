Ekspert o Leopardach dla Ukrainy: to pierwszy sygnał o początku ukraińskiej ofensywy

Być może czołgi Leopard są pierwszym sygnałem, że ofensywa ze strony Ukrainy się rozpocznie - ocenił w piątek komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Ekspert portalu Defence24.pl nawiązał na antenie TVN24 do przekazania czołgów przez Polskę ukraińskiemu wojsku w pierwszą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji. Dura wyraził opinię, że kraje Zachodu są coraz bardziej przekonane do wysyłania Ukrainie sprzętu ofensywnego, a nie tylko - jak wcześniej - służącego do obrony.

Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24.pl, w dzień pierwszej rocznicy pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę oceniał sytuację ukraińskiego wojska. Jak zauważył, zmieniła się ona w ostatnim czasie. - Wcześniej Ukraina otrzymywała uzbrojenie, które miało powstrzymać napór wojsk rosyjskich. I to uzbrojenie rzeczywiście do tego się nadawało, i Ukraińcy pokazali, że mogą z niego korzystać. W tej chwili myślimy już o uzbrojeniu, które będzie pozwalało wyzwalać tereny, a więc wyprzeć okupanta z terytorium, które wcześniej zajął - zauważył Dura.

Sygnał o początku kontrataku

Maksymilian Dura przyznał, że jest "dużym optymistą" co do tego, jak Ukraińcy poradzą sobie na froncie z nowym uzbrojeniem. - Po pierwsze, wojska ukraińskie są już do tego dobrze przygotowane, dobrze zorganizowane i dobrze zmotywowane. Po drugie, jest już decyzja ze strony państw NATO o tym, żeby przekazywać jednak to uzbrojenie ofensywne - powiedział.

Komandor mówił, że "być może te czołgi Leopard są pierwszym sygnałem, że ofensywa ze strony Ukrainy się rozpocznie". - To, że ofensywa ze strony rosyjskiej trwa i jest nieudana, widzimy na co dzień - dodał.

Ekspert: Rosja będzie kontynuować naloty

Według eksperta portalu Defence24.pl na najbliższy czas rosyjskie wojsko zaplanowało przede wszystkim naloty. - Te naloty odbywają się w sposób bezkarny, ponieważ oni te wszystkie rakiety wystrzeliwują znad terytorium Federacji Rosyjskiej, w związku z powyższym jest to dosyć łatwe. Ukraińcy mają duży problem z zestrzeliwaniem niektórych typów pocisków, które atakują w sposób nieprzyjazny dla systemów przeciwlotniczych, jakie Ukraina w tej chwili wykorzystuje - wyjaśniał Dura.

Komandor dodał, że sytuacja zmieni się, kiedy do wyposażenia ukraińskiej armii dołączą inne systemy obronne, takie jak Patriot, dostosowane do strącania pocisków lecących torem balistycznym. - To stanowi dużą trudność dla Ukrainy, żeby walczyć z takimi właśnie celami - zaznaczył.

"Jeżeli nie znudzimy się tą wojną, Ukraina wygra"

Dura podkreślił przy tym, że ukraińskie wojsko "ma rezerwy, których nie posiada Federacja Rosyjska". - Chodzi o wojska, które są gotowe nie tylko do prowadzenia obrony albo do bycia na froncie, ale też do prowadzenia skoordynowanych ataków. Tego Federacja Rosyjska nie posiada. Ona oczywiście atakuje codziennie w kilkunastu, nawet dwudziestu miejscach, jednak te ataki nie mogą się powieść dlatego, że żołnierze, którzy w tych atakach uczestniczą, to już nie są ci sami żołnierze, którzy atakowali Ukrainę 12 miesięcy temu - skomentował ekspert. Zdaniem Maksymiliana Dury żołnierze, którzy obecnie atakują Ukrainę, są gorszymi od tych, którzy uczestniczyli w inwazji rok temu.

Gość TVN24 podkreślił, że rosyjskie wojsko jest w stanie atakować wyłącznie miasta, "ponieważ tylko to Rosjanie potrafią trafić". - Z jednej strony jest to złe oczywiście, bo giną ludzie. Ale z drugiej strony jest to dobre, dlatego, że daje to odetchnąć armii ukraińskiej, która po pierwsze może się bronić, a po drugie przygotowywać się do tego, na co wszyscy czekają, czyli ofensywy, która wyzwoli tereny zajęte przez Rosję - podkreślił.

Ekspert tłumaczył, jak ważne - jego zdaniem - jest to, by "nie znudzić się wojną". - Jeżeli nie znudzimy się tą wojną, to Ukraina tę wojnę wygra, i to bardzo szybko. Myślę, że jeszcze w tym roku - ocenił.

Autor:bp

Źródło: TVN24