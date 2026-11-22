Polskie jarmarki po zamachu w Krakowie
To już ten czas w roku, gdy rozpoczyna się "magia świąt", a najbardziej można poczuć ją na bożonarodzeniowych jarmarkach.
- Kolorowo, ładnie, zapachy wokoło, także tylko korzystać - powiedział nam jeden z uczestników tegorocznych jarmarków.
Trudno jednak korzystać w pełni, gdy obok radości z nadchodzących świąt jest też pamięć o krakowskiej tragedii.
We Wrocławiu między straganami i atrakcjami umieszczono zestawy do tamowania masywnych krwotoków.
- W miarę klarowne instrukcje. Myślę, że to jest takie raczej intuicyjne - opowiedziała nam zestawach jedna z uczestniczek wydarzenia.
Zapory to standard
W samym Krakowie świąteczny jarmark jeszcze się nie zaczął, ale od razu po zamachu z 7 listopada przy wjazdach na rynek postawiono zapory. Te betonowe lub wysuwane już od lat są standardem na jarmarkach w dużych miastach. W tym roku nacisk na bezpieczeństwo jest jednak jeszcze większy.
- Dostaliśmy plan ewakuacji. Wiem, że każda budka ma taki plan zawieszony - wyjaśniła jedna z wystawczyń. Dodała, że policyjne patrole są widoczne przez cały dzień.
Ale pracują nie tylko policjanci w mundurach.
- Proszę pamiętać, że oprócz policjantów umundurowanych, służbę tam będą pełnili funkcjonariusze operacyjni, którzy również będą czuwali nad bezpieczeństwem, ale będą niewidoczni - przypomniała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Przyciski antynapadowe dla wystawców
W Gdańsku nakłady finansowe na bezpieczeństwo na jarmarku rok do roku wzrosły o 30 procent.
- Dokładamy nowy monitoring - nowe trzy wieże monitoringu właśnie na terenie jarmarku - powiedział wiceprezydent miasta Piotr Borawski.
Poza zaporami i dodatkowymi patrolami są także przyciski antynapadowe dla sprzedawców.
- Wystawca nie musi szukać telefonu czy numeru. Jest zimno, wszyscy są w rękawiczkach. Po prostu klika przycisk. Przycisk uruchamia dowódcę ochrony i już wtedy ochrona wie, że coś się dzieje - tłumaczył nam Mateusz Nowaczyk z Międzynarodowych Targów Gdańskich.
"Nie możemy się dać zastraszyć"
Na jarmarkach mamy przede wszystkim miło spędzić czas, więc spokój to klucz.
- Po pierwsze nie możemy się dać zastraszyć, po drugie jest to z pewnością incydent i mam nadzieję, że się nie powtórzy - powiedział w kontekście wydarzeń w Krakowie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
"To społeczeństwo informuje służby o niepokojących zachowaniach"
Świąteczne jarmarki odbywają się co roku. W Polsce zwykle jest bezpiecznie, co nie znaczy, że mamy tracić czujność.
Jak wskazuje Andrzej Mroczek, były policjant z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, paleta zagrożeń jest bardzo szeroka. Najczęściej dochodzi do drobnych kradzieży, ale może też dojść do pożaru czy wybuchu paniki. Nie chodzi o to, żeby straszyć, ale żeby mieć świadomość i wiedzieć, co robić. Największy ciężar spoczywa na organizatorach i służbach, choć odwiedzający jarmarki też mają ważną rolę.
- To społeczeństwo informuje służby o niepokojących zachowaniach osób, o pozostawionych, podejrzanych przedmiotach - dodał.