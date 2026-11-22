Polska Polskie jarmarki po zamachu w Krakowie Dominika Ziółkowska |

Jak wyglądają tegoroczne jarmarki bożonarodzeniowe? Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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To już ten czas w roku, gdy rozpoczyna się "magia świąt", a najbardziej można poczuć ją na bożonarodzeniowych jarmarkach.

- Kolorowo, ładnie, zapachy wokoło, także tylko korzystać - powiedział nam jeden z uczestników tegorocznych jarmarków.

Trudno jednak korzystać w pełni, gdy obok radości z nadchodzących świąt jest też pamięć o krakowskiej tragedii.

We Wrocławiu między straganami i atrakcjami umieszczono zestawy do tamowania masywnych krwotoków.

- W miarę klarowne instrukcje. Myślę, że to jest takie raczej intuicyjne - opowiedziała nam zestawach jedna z uczestniczek wydarzenia.

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Zapory to standard

W samym Krakowie świąteczny jarmark jeszcze się nie zaczął, ale od razu po zamachu z 7 listopada przy wjazdach na rynek postawiono zapory. Te betonowe lub wysuwane już od lat są standardem na jarmarkach w dużych miastach. W tym roku nacisk na bezpieczeństwo jest jednak jeszcze większy.

- Dostaliśmy plan ewakuacji. Wiem, że każda budka ma taki plan zawieszony - wyjaśniła jedna z wystawczyń. Dodała, że policyjne patrole są widoczne przez cały dzień.

Ale pracują nie tylko policjanci w mundurach.

- Proszę pamiętać, że oprócz policjantów umundurowanych, służbę tam będą pełnili funkcjonariusze operacyjni, którzy również będą czuwali nad bezpieczeństwem, ale będą niewidoczni - przypomniała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jarmark we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

Przyciski antynapadowe dla wystawców

W Gdańsku nakłady finansowe na bezpieczeństwo na jarmarku rok do roku wzrosły o 30 procent.

- Dokładamy nowy monitoring - nowe trzy wieże monitoringu właśnie na terenie jarmarku - powiedział wiceprezydent miasta Piotr Borawski.

Poza zaporami i dodatkowymi patrolami są także przyciski antynapadowe dla sprzedawców.

- Wystawca nie musi szukać telefonu czy numeru. Jest zimno, wszyscy są w rękawiczkach. Po prostu klika przycisk. Przycisk uruchamia dowódcę ochrony i już wtedy ochrona wie, że coś się dzieje - tłumaczył nam Mateusz Nowaczyk z Międzynarodowych Targów Gdańskich.

"Nie możemy się dać zastraszyć"

Na jarmarkach mamy przede wszystkim miło spędzić czas, więc spokój to klucz.

- Po pierwsze nie możemy się dać zastraszyć, po drugie jest to z pewnością incydent i mam nadzieję, że się nie powtórzy - powiedział w kontekście wydarzeń w Krakowie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

"To społeczeństwo informuje służby o niepokojących zachowaniach"

Świąteczne jarmarki odbywają się co roku. W Polsce zwykle jest bezpiecznie, co nie znaczy, że mamy tracić czujność.

Jak wskazuje Andrzej Mroczek, były policjant z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, paleta zagrożeń jest bardzo szeroka. Najczęściej dochodzi do drobnych kradzieży, ale może też dojść do pożaru czy wybuchu paniki. Nie chodzi o to, żeby straszyć, ale żeby mieć świadomość i wiedzieć, co robić. Największy ciężar spoczywa na organizatorach i służbach, choć odwiedzający jarmarki też mają ważną rolę.

- To społeczeństwo informuje służby o niepokojących zachowaniach osób, o pozostawionych, podejrzanych przedmiotach - dodał.