Polskie i czeskie służby rozbiły międzynarodowy gang narkotykowy. Aresztowano 11 osób

Od kilku miesięcy policjanci z katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, a także czescy celnicy z Frydka Mistka rozpracowywali międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu lekarstw z pseudoefedryną, które następnie wykorzystywane były do produkcji metamfetaminy – silnie uzależniającego narkotyku syntetycznego.

W trakcie prowadzonego śledztwa ustalono, iż farmaceutyki z pseudoefedryną w głównej mierze trafiały do czeskich producentów metamfetaminy, zwłaszcza z regionu śląsko-morawskiego, którzy gotowy już produkt rozprowadzali zarówno na terenie swojego kraju, jak i przemycali z powrotem do Polski.

Aresztowano 11 osób z Polski i Czech

Przeprowadzono skoordynowaną międzynarodową akcję, której efektem było zatrzymanie po obu stronach granicy łącznie 11 osób - sześciu Czechów i pięciu Polaków. Trzech doprowadzono z aresztu śledczego do prokuratury. W Polsce działania przeprowadzono na terenie województwa małopolskiego i mazowieckiego.

W trakcie akcji zabezpieczono ponad 2 miliony tabletek zawierających pseudoefedrynę lub syntetyczne opioidy, narkotyki w postaci marihuany i amfetaminy, szereg odczynników służących do produkcji narkotyku, trzy sztuki broni palnej, w tym pistolet maszynowy z tłumikiem domowej produkcji wraz z magazynkami i kilkaset sztuk amunicji różnego kalibru.

Na terenie Czech zlikwidowano trzy kompletne linie mogące służyć do produkcji metamfetaminy, przy czym w dwóch odbywała się właśnie produkcja tego narkotyku. Czwartą linię funkcjonariusze odkryli w Polsce. Przeprowadzone czynności doprowadziły również do ustalenia dwóch magazynów, które służyły do przechowywania nielegalnych farmaceutyków.