Błaszczak: rozpoczął się proces sprawdzania elementów polskiego systemu Patriot

czytaj dalej

Mieszkaniec Glincz (Pomorze) chciał oszczędzić, więc zaczął dodawać do pieca owies, który jest o połowę tańszy od ekogroszku. Po miesiącu zaczęły się jednak pojawiać "skutki uboczne". Piec zaczął robić się mokry, ciężko było go wyczyścić. Pomysł palenia zbożem w piecu skomentował ekspert: - Nie powinniśmy tego procederu robić. Każdy kocioł jest dopasowany do pewnego rodzaju paliwa - mówił.