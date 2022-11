Polski Związek Tenisowy powołał komisję. Ma zbadać sprawy związane z Mirosławem Skrzypczyńskim

Polski Związek Tenisowy poinformował w komunikacie o utworzeniu komisji, która ma zbadać okoliczności spraw związanych z byłym już prezesem PZT Mirosławem Skrzypczyńskim. Jest on oskarżany o molestowanie i przemoc. PZT przekonuje, że komisja jest niezależna od związku. W jej składzie zasiadają trzy kobiety, a raport z prac ma ukazać się w ciągu pół roku.

Komisja ma być "niezależna" i opracować "stosowany raport"

Jak podano, "Komisja zobowiązana jest do opracowania stosownego raportu ze swoich działań", który powstanie w terminie do sześciu miesięcy, począwszy od ukonstytuowania się komisji, czyli od 30 listopada.

"Nadmieniamy, że osoby powołane do Komisji nigdy nie miały kontaktu z byłymi i obecnymi członkami władz PZT. Są niezależnymi ekspertkami w swoich dziedzinach. Z uwagi na swą niezależność od Polskiego Związku Tenisowego, wszelkie zapytania dotyczące jej działalności prosimy o kierowanie bezpośrednio do Członków Komisji" - czytamy.

Trzy kobiety w składzie komisji

Jak przekazano w komunikacie, w skład komisji wejdą trzy osoby i będą to same kobiety: Ewa Tokarczyk, Monika Strus-Wołos i Monika Pasieka-Brzozowska.

Tokarczyk jest doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii i nauczycielką akademicką. To absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w psychologii sądowej oraz psychologii klinicznej dziecka. Jak podano, jej praca doktorska dotyczyła społecznego nieprzystosowania i resocjalizacji dzieci i młodzieży. "Przez cały okres pracy zawodowej opiniowała w sprawach rodzinnych, nieletnich, psychologicznej analizy zeznań małoletnich. W przypadku osób dorosłych, w sprawach o mobbing i zadośćuczynienie" - napisano.

Doktor nauk prawnych Pasieka-Brzozowska to adwokatka i autorka szeregu książek i publikacji na temat prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej. Specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej, prawie prasowym, prawie mediów i uczy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.