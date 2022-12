Polski Związek Piłki Nożnej miał ponieść milion złotych szkody. Kolejna osoba zatrzymana przez CBA

Andrzej P. to kolejna osoba zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody w wysokości miliona złotych na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wcześniej funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery inne osoby, w tym między innymi członka zarządu PZPN Jakuba T. oraz byłego sekretarza generalnego związku Macieja S.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek (1 grudnia) kolejną osobę w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody w wysokości miliona złotych Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Jak przekazała Prokuratura Krajowa, to Andrzej P., prezes zarządu Sportfive sp. z o.o., "która to spółka następnie działała pod nazwą Lagardere Sports Poland sp. z o.o.".

"Z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystkie informacje, które możemy przekazać" - poinformowało w piątek w rozmowie z Polską Agencją Prasową biuro prasowe CBA. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy podpisywaniu umowy z jednym ze sponsorów.