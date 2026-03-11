Logo strona główna
Polska

Śledztwo w polskim wątku afery Epsteina i apel ministra. "To bardzo ważne"

Jeffrey Epstein
Żurek o komisji w sprawie Epsteina: będziemy współpracować międzynarodowo
Źródło: TVN24
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że w polskim wątku afery Jeffreya Epsteina pojawiają się podejrzenia popełnienia "bardzo poważnych przestępstw", w tym handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego kobiet oraz małoletnich. Zwrócił się do osób, które mają wiedzę w tej sprawie.

W środę rzecznik Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie handlu ludźmi w polskim wątku afery przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wyjaśnił w mediach społecznościowych, że chodzi o "podejrzenia werbowania na terytorium Polski kobiet i małoletnich dziewcząt, wprowadzania ich w błąd co do charakteru pracy lub wyjazdu za granicę, a następnie przekazywania ich do seksualnego wykorzystania".

Szef MS podkreślił, że to "bardzo poważne przestępstwa", które mogą wyczerpywać znamiona handlu ludźmi. We wpisie na X wyjaśnił, że "handel ludźmi nie wymaga porwania ani użycia siły w potocznym rozumieniu". Jak dodał, może polegać także na podstępie czy oszustwie, a także wykorzystaniu zależności albo trudnej sytuacji ofiary. "W przypadku osób małoletnich już samo werbowanie i przekazywanie w celu wykorzystania może stanowić to przestępstwo" - wskazał szef MS.

"Apeluję, by każdy kto ma wiedzę w tej sprawie zgłosił się do Prokuratury Krajowej. To bardzo ważne" - napisał Żurek na platformie X.

Żurek przewodniczy powołanemu na początku lutego rządowemu zespołowi analitycznemu do zbadania polskich wątków sprawy dotyczącej amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Zespół Żurka powołany. Kolejny ruch w sprawie polskich wątków w aferze Epsteina
Zespół Żurka powołany. Kolejny ruch w sprawie polskich wątków w aferze Epsteina

Patryk Michalski

Wszczęcie śledztwa i pierwsze decyzje procesowe

W środę rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w komunikacie, że prokurator z powołanego pod koniec lutego br. w PK zespołu do sprawy tzw. afery Epsteina wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia się w okresie od 2009 do 2019 r. handlu ludźmi na terytorium Polski i innych państw. 

Dodał, że osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się bezpośrednio do Zespołu Śledczego nr 5, wysyłając mail na adres: sekretariat.pk.zs5@prokuratura.gov.pl.

Poinformował też, że przeanalizowane dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi - w tym na terytorium Polski - polegającego na werbowaniu na terytorium RP "bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania".

Według komunikatu prok. Nowaka, wszczęcie śledztwa w sprawie polskich wątków tzw. afery Epsteina ma umożliwić przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego. Rzecznik PK podał, że jedną z pierwszych decyzji procesowych będzie skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END).

Później - na konferencji w siedzibie PK - prok. Nowak podkreślił, że wszczęcie śledztwa ws. dopuszczenia się handlu ludźmi nie oznacza, że zespół będzie zajmował się wyłącznie tym jednym czynem, a będzie badał "możliwie szeroko" działalność grupy przestępczej związanej z Epsteinem - w związku z polskimi wątkami.

Przypomniał też, że wszczęcie śledztwa pozwala na rozpoczęcie normalnego postępowania dowodowego, którego nie można prowadzić w postępowaniu sprawdzającym.

Handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 20.

Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"
Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"

Świat

Zespół bada polskie wątki w aferze Epsteina

Pod koniec stycznia Departament Sprawiedliwości USA opublikował około trzech milionów stron akt sprawy Epsteina. Na początku lutego szef rządu Donald Tusk zapowiedział powołanie zespołu, który zbada polskie wątki w tej sprawie. Premier już wtedy mówił, że pojawiły się "pierwsze informacje dotyczące osobników, którzy na przykład informowali z Krakowa pana Epsteina, że mają już grupę polskich kobiet lub dziewcząt". Jak powiedział, takich śladów jest w sprawie więcej. Do tej pory w dokumentach nie znaleziono niemal żadnych wzmianek dotyczących przedstawicieli polskich elit. Jedynym wyjątkiem jest lakoniczna korespondencja Epsteina z tenisistą Wojciechem Fibakiem.

Pod koniec lutego rzecznik PK informował, że w skład Zespołu Śledczego nr 5 wchodzi trzech doświadczonych prokuratorów PK, a przedmiotem ich prac będzie działalność zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi w latach 2005–2018 w Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach. Prokuratorzy zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na stronie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, opublikowanymi w oparciu o Epstein Files Transparency Act. 

Zespół do spraw polskich wątków afery Epsteina. Minister o szczegółach

Zespół do spraw polskich wątków afery Epsteina. Minister o szczegółach

Kto w zespole do zbadania polskich wątków afery Epsteina? Rzecznik odpowiada

Kto w zespole do zbadania polskich wątków afery Epsteina? Rzecznik odpowiada

Jeffrey Epstein, były amerykański finansista w 2008 r. został skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji. Potem postawiono mu też zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Został zatrzymany i stanął przed sądem w 2019 roku. W tym samym roku znaleziono go martwego w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo

Dotychczas opublikowane przez amerykański Kongres akta sprawy Epsteina ujawniają powiązania przestępcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, miliarderami Elonem Muskiem i Billem Gatesem, byłym brytyjskim księciem Andrzejem, a także wieloma znanymi postaciami ze świata muzyki i filmu. 

Opracowała Aleksandra Sapeta/ft

Jeffrey EpsteinWaldemar ŻurekProkuraturaProkuratura KrajowaUSA
