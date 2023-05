Polski samolot patrolowy stracił wysokość po spotkaniu z rosyjskim myśliwcem nad Morzem Czarnym

"W piątek, 5 maja samolot Let L-410 należący do polskiej Straży Granicznej około godziny 13.20 około 60 kilometrów na wschód od przestrzeni powietrznej Rumunii został przechwycony przez rosyjski myśliwiec Su-35. Polski samolot prowadził w tym czasie, we współpracy z rumuńską policją graniczna, koordynowaną przez Frontex misję patrolową w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii.

Rzeczniczka SG: niebezpieczny przelot tuż przed dziobem polskiego samolotu

Rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska przekazała PAP, że "dwusilnikowy rosyjski myśliwiec SU 35 wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry - trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji". - W efekcie tego zdarzenia doszło do dużej turbulencji samolotu polskiej Straży Granicznej - wyjaśniła Michalska. Wskazała, że podczas zdarzenia z rosyjskim myśliwcem pięcioosobowa załoga polskich funkcjonariuszy SG utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem i straciła wysokość. - Rosyjski samolot bojowy wykonał też przelot tuż przed samym dziobem samolotu Straży Granicznej, przecinając tor jego lotu w niebezpieczniej odległości. Według oceny załogi samolotu wynosiła ona około 5 metrów. Po trzecim podejściu rosyjski myśliwiec oddalił się od polskiego samolotu - podała rzeczniczka SG. - Załoga, w tym przede wszystkim dwoje pilotów (funkcjonariusz i funkcjonariuszka SG), wykazała się doskonałymi umiejętnościami i dużym opanowaniem, dzięki czemu udało się jej bezpiecznie wylądować - zaznaczyła.

Cztery samoloty w stanie gotowości

"Wskutek tego incydentu dwa samoloty bojowe rumuńskich sił powietrznych oraz dwa hiszpańskich sił powietrznych (przebazowane do Rumunii - przyp. red.) wyznaczone do misji nadzoru przestrzeni powietrznej zostały zaalarmowane przez Połączone Centrum Operacji Powietrznych NATO w Torrejon w Hiszpanii (odpowiada ono za sojusznicze operacje powietrzne na południe od Alp - przyp. red.)" - czytamy w komunikacie rumuńskiego ministerstwa.

Trwa wyjaśnianie incydentu

Operacja w zachodniej części Morza Czarnego prowadzona jest przez Rumunię i koordynowana przez Frontex. Uczestniczą w niej również Polska, Hiszpania i Szwecja, a także dwie agencje Unii Europejskiej: Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) i Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA). Zaplanowana do połowy grudnia operacja służy zapobieganiu nielegalnej migracji, nielegalnym połowom, zanieczyszczeniu wód morskich oraz zwalczanie innych rodzajów przestępczości transgranicznej w regionie Morza Czarnego. Operacja prowadzona jest corocznie od 2019 roku - podało w komunikacie ministerstwo obrony Rumunii.

L-410 Turbolet w Straży Granicznej

Polska Straż Graniczna posiada dwa samoloty L-410 Turbolet. Zostały one wyprodukowane w Czechach. To najnowszy nabytek lotnictwa Straży Granicznej. Do pograniczników trafiły pod koniec 2020 roku. Koszt ich zakupu to 110 milionów złotych.