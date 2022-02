Polski Ład i zwrot pieniędzy dla posłów. Politycy komentują

W czwartek o przelewach dla posłów poinformował Onet. Kancelaria Sejmu w komunikacie przekazała, że "wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej (…) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej powyższego zagadnienia. Interpretacja taka powstała i została do Kancelarii Sejmu przesłana. Potwierdza ona, że posłowie mogą korzystać z wyżej opisanej możliwości (zwrotu 425 złotych - red.)" - czytamy.

Strzeżek: przedsiębiorcy czekają na interpretację miesiącami, a tu wystarczyły trzy dni

- W sytuacji, w której powstają nieporozumienia, wątpliwości, czy to nie jest tak, że posłowie wylobbowali dla siebie korzystniejsze rozwiązania, to te środki ja sam przeznaczę na cele charytatywne - zadeklarował Jarosław Gowin, szef Porozumienia. Sprecyzował, że pieniądze "trafią na konto jednej z organizacji katolickich prowadzących pracę z młodzieżą".

Grabiec: nawet posłowie PiS byli zdziwieni

- To pokazuje jak wielki bałagan jest w tych ustawach nazywanych Polskim Ładem. To kompletnie nie ma sensu, powinno zostać wstrzymane, żeby naprawić wszystkie dziury, nie dopuścić do tego, że ludzie tracą pieniądze. To trzeba naprawić, a nie stosować takie łaty, które dotyczą tylko wybranych, tylko posłów. To jest absurdalne i szkodliwe, jeśli chodzi o normalne życie społeczne - ocenił.