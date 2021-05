Ziobro: bezpieczeństwo to jedno z najważniejszych oczekiwań Polaków

Bezpieczeństwo plus, tak niektórzy ujmują ten element programu, to pakiet kilkunastu ustaw przygotowanych przez Solidarną Polskę – mówił w czasie konwencji, na której przedstawiono program Polski Ład, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak dodał, "zapewnienie bezpieczeństwa to jest jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie Polacy adresują do polityków".

W sobotę odbyła się konwencja programowa Zjednoczonej Prawicy, na której m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro prezentowali Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy.

- Bezpieczeństwo plus, tak niektórzy ujmują ten element programu, (...) to pakiet kilkunastu ustaw przygotowanych przez Solidarną Polskę – mówił Ziobro, który w czasie konwencji odnosił się do kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Jak mówił, "zapewnienie bezpieczeństwa to jest jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie Polacy adresują do polityków". - Jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny - podobnie jak cały rząd – bardzo poważnie, z wielką wagą podchodziłem do realizacji tych zobowiązań, tego wyznaczonego nam przez Polaków zadania poprawy ich bezpieczeństwa – powiedział. - Dziś, z perspektywy lat naszej pracy, nie bez podstaw mogę powiedzieć, że odnieśliśmy w tym obszarze niemały sukces – zaznaczył.

Ziobro oświadczył, że "nigdy dotąd tak wielu Polaków nie twierdziło, że Polska jest bezpiecznym krajem". - Pozytywna zmiana nie wzięła się z niczego. Ona była rezultatem ciężkiej pracy, odwagi i zdecydowania w zakresie zmian w różnych przestrzeniach funkcjonowania polskiego prawa, polskich instytucji. Tworzenia nowych narzędzi dla organów ścigania, dla prokuratury, by polskie państwo nie było państwem teoretycznym, ale mogło w praktyce skutecznie poprawiać i dbać o bezpieczeństwo Polaków – mówił minister sprawiedliwości.

Mówił, że konsekwencja w działaniach przynosi efekty. - Polacy zauważają tą różnicę między nami, Zjednoczoną Prawicą a poprzednio rządzącymi Polską politykami, którzy dużo mówili, składali wiele pięknych zobowiązań, deklaracji, koncentrowali się na tak zwanych trikach piarowskich, ale później nic z tego nie wynikało. My nie tylko mówimy, ale podejmujemy też konkretne zmiany - powiedział Ziobro.

