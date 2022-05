Po zmianach PiS rodzic rozliczy się "z połową dziecka". Komentarze polityków

Po zmianach Prawa i Sprawiedliwości rodzic samotnie wychowujący dziecko ma mieć możliwość zastosowania 1,5 kwoty wolnej od podatku zamiast dwukrotności jak było do końca 2021 roku. - W Senacie przywrócimy pełne rozliczanie samodzielnych rodziców z ich dziećmi - zapowiedział senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. - Trzeba wspierać rodziny bez względu na to, czy to jest rodzina pełna czy niepełna - podkreślił senator PiS Stanisław Karczewski.

Karczewski: trzeba wspierać bez względu na to, czy to jest rodzina pełna czy niepełna

- Trzeba wspierać rodziny bez względu na to, czy to jest rodzina pełna czy niepełna - powiedział w Sejmie w rozmowie z TVN24 senator PiS Stanisław Karczewski. - Moja córka wychowuje trójkę dzieci, jest rodziną - dodał.

Okła-Drewnowicz: PiS skrzywdził rodziców samodzielnie wychowujących dzieci

"Przywrócimy pełne rozliczanie samodzielnych rodziców z dziećmi"

Bosacki akcentował, że "PiS bardzo często swoją ideologię, czy swoje interesy polityczne kładzie ponad interes i dobro obywateli. - I tak jest też w tej sprawie - dodał. - My ten świadomy sabotaż ze strony PiS-u - bo to nie jest błąd, tylko świadomy sabotaż - naprawimy, odeślemy ustawę z poprawkami oraz wzorcową ustawę, jak to powinno być napisane, prawdopodobnie w czwartek i oczekujemy od Sejmu, by przyjął uwagi Senatu, które dążą do tego, aby dzieci samotnych rodziców miały takie same prawa, jak dzieci z rodzin, w których jest i ojciec i matka - zapewnił Bosacki.