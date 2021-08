Rzecznik rządu: premier podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji wiceminister rozwoju, pracy i technologii

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. Wcześniej podczas konferencji prasowej Mueller odniósł się do wypowiedzi Korneckiej, która we wtorek w TVN24 skrytykowała rozwiązania podatkowe proponowane w Polskim Ładzie. Jak przyznał, jest "zaskoczony" jej wypowiedziami.

Kornecka krytycznie wypowiedziała się na temat rozwiązań podatkowych proponowanych w Polskim Ładzie. Jak mówiła w TVN24, Porozumienie bardzo jasno stawia granice i sprzeciwia się tak gwałtownej podwyżce podatków. Zapowiedziała, że "takich rozwiązań w takim kształcie nie poprzemy". Pytana, czy będzie to koniec obecności Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, odparła: - Jeśli tego będzie wymagała sytuacja i trzeba będzie zakończyć ten projekt właśnie na protestowaniu przeciwko podwyższeniu podatków, to prawdopodobnie będzie to nasz koniec w Zjednoczonej Prawicy.