Samorządowcy o konsekwencjach wprowadzenia Polskiego Ładu

Trzaskowski: rządzący chcą ograniczyć naszą władzę i zabrać nam pieniądze

Trzaskowski podkreślał, że między "tą cyniczną władzą a obywatelami zostały tylko niezależne samorządy". - I dlatego rządzący chcą zrobić absolutnie wszystko, żeby ograniczyć naszą władzę, prerogatywy, a przede wszystkim zabrać nam pieniądze - dodał. Wyjaśniał, że nie chodzi tu o to, by zabrać pieniądze burmistrzowi czy prezydentowi, ale obywatelom. - Dlatego, że dzisiaj duża część pieniędzy wydawanych jest blisko obywateli - powiedział.

- A my dokładnie wiemy, jak te pieniądze wydawać, dlatego że z obywatelami po prostu na ten temat codziennie rozmawiamy - zapewnił prezydent stolicy. - Co proponuje rząd PiS-u? Pełzającą centralizację. Chce doprowadzić do sytuacji, w której to tylko minister będzie mógł decydować, czy jakaś konkretna dzielnica będzie mogła wzrastać, czy jakaś konkretna ulica w Sopocie, Wołominie czy w Warszawie będzie remontowana, gdzie zostaną zasadzone drzewa - a nie samorządowiec, nie wójt, burmistrz czy prezydent - powiedział.