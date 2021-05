Fogiel: z tego, co wiem, posłowie będą w grupie, której zmiany nie dotykają

To bardzo prosty system. Jak zostanie to zapisane w ustawie, to wszyscy zobaczą, że to proste - tak o rozwiązaniach zaproponowanych w Polskim Ładzie mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS. Mówił, że "cała reforma nie jest ani in plus, ani neutralna dla budżetu państwa".

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy.

Jego fundamenty to - według rządzących - 7 procent PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 milionów Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura do 2500 złotych bez podatku. W programie znalazł się także punkt dotyczący podwyżki kwoty wolnej od podatku dla wszystkich pracujących Polaków – do 30 tysięcy złotych. Pierwszy raz od 12 lat ma zostać także podniesiony próg podatkowy z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Rząd przewiduje także wprowadzenie jednolitej składki zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania składki od podatku.

Fogiel: to bardzo prosty system

O proponowanych rozwiązaniach mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Pytany był, czy jako poseł straci czy zyska na przedstawionych pomysłach.

- Z tego, co wiem, to posłowie będą w tej grupie, której nie dotykają zmiany. To nawet spora grupa, mniej więcej między 6 a 10 tysięcy brutto na umowę o pracę. To tak zwana ochrona klasy średniej: do 10 tysięcy złotych brutto nikt więcej do wspólnego budżetu nie dołoży - odpowiedział.

Dodał przy tym, że diety poselskie "z definicji są do pewnej granicy nieopodatkowane". - To raczej kwestia kwoty wolnej (od podatku), bo pamiętajmy, że ona się podwyższa do 30 tysięcy i przesunięcia drugiego progu podatkowego z dzisiejszych 85 tysięcy do 120 tysięcy - mówił.

- Do 10 tysięcy złotych brutto na umowę o pracę nowe regulacje nie wprowadzą tak naprawdę żadnych zmian - przekonywał.

Fogiel zapewnił, że to "bardzo prosty" system. - Jak zostanie to zapisane w ustawie, to wszyscy zobaczą, że to proste - stwierdził. Przypomniał przy tym, że od paru lat "nikt z nas osobiście już swojego PIT-a nie wypełnia", bo funkcjonuje system e-PIT.

"Zarabiający ponad 8,8 tysięcy tak naprawdę są w górnych 10 procentach zarobków w Polsce"

Przedstawiciele Zjednoczonej Prawnicy zapewniają, że klasa średnia nie straci na proponowanych zmianach podatkowych.

Fogiel, zapytany, czy granica klasy średniej została określona na poziomie zarobków posła, czyli około 8 tysięcy złotych netto i czy wobec tego zarabiający powyżej 10 tysięcy brutto stracą, odparł, że "będą trochę więcej niż dotychczas" "dokładać się do naszego wspólnego budżetu".

- Obserwuję od dwóch dni to, że pytanie o klasę średnią rozpala wszystkich, bo rzeczywiście zarabiający w tych widełkach uznają się za klasę średnią i nie można ich za to winić. Patrząc ze statystycznego punktu widzenia, ci, którzy zarabiają ponad 8880 złotych tak naprawdę są w górnych 10 procentach zarobków w Polsce - stwierdził. - To pokazuje pewne przesunięcie perspektywy - dodał.

Na pytanie, czy zmiany z Polskiego Ładu dadzą państwu większe czy mniejsze wpływy, Fogiel odparł, że "cała reforma nie jest ani in plus, ani neutralna dla budżetu państwa". - Budżet państwa również będzie do tego dokładał. To jest obniżka podatków. Filozofia jej jest taka, że obniżamy tym, którzy zarabiają mniej - powiedział.

Fogiel o Polskim Ładzie: cała reforma nie jest ani in plus ani neutralna dla budżetu państwa TVN24

Polski Ład składa się obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesieni życia.

Autor:akw/kg

Źródło: TVN24