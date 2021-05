"Bardzo niebezpieczny dokument partyjny, któremu nadaje się znamiona znaczącego programu państwowego"

"To program całkowicie polityczny"

Ile według Grzegorza Kołodki jest w tym programie propagandy, a ile rozsądnych, sensownych reform? - Jakby pan mnie postawił pod ścianą i zmusił, żebym wskazywał takie elementy, to zapewne parę bym potrafił znaleźć - odpowiedział Kołodko, zwracając się do prowadzącego Grzegorza Kajdanowicza.

- To program całkowicie polityczny, który stoi w sprzeczności do bardzo dobrego, niedawno, bo trzy tygodnie temu, przyjętego przez rząd wieloletniego planu na lata 2021-2024, który został przedłożony Komisji Europejskiej - powiedział, nawiązując do Krajowego Planu Odbudowy.

Według niego, KPO "to dobry, profesjonalny, technokratyczny, dobrze ułożony program". - To, co teraz przedstawiono, to manifest populistyczny. To jest populistyczny program, który zaprzecza tamtym twardym zapisom finansowym - ocenił.