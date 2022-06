Polski Ład. Wiceminister finansów: Błędów było zbyt dużo. Gdyby to ode mnie zależało, ja bym tych nagród nie dał

Było zbyt dużo błędów w Polskim Ładzie. Ja bym nie podjął decyzji o przyznaniu nagród urzędnikom resortu - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń. Zaznaczył, że liczne błędy w Polskim Ładzie "nie przekreślają tego, że ci ludzie pracowali nad tym projektem", który "jest utrzymany jeśli chodzi o kierunki".

Jak informowała pod koniec maja "Gazeta Wyborcza", urzędnikom w resorcie finansów przyznano nagrody za przygotowanie Polskiego Ładu - średnio po około 11,7 tysiąca złotych. Łączna kwota bonusów przekroczyła 1,43 miliona złotych. Nagrody zostały wypłacone jeszcze w 2021 roku, zanim flagowy projekt Prawa i Sprawiedliwości wszedł w życie.

Soboń: gdyby to ode mnie zależało, to pewnie tych nagród by nie było

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" był we wtorek Artur Soboń, wiceminister finansów, który trafił do resortu pod koniec stycznia, by zająć się naprawieniem Polskiego Ładu. - Przyznawano nagrody i przyznaje się nagrody w ministerstwach za różne działania. Z tego co słyszałem, to tak (przyznano nagrody - red.) - odpowiedział, pytany o bonusy dla urzędników.

Mówił, że liczne błędy w Polskim Ładzie "nie przekreślają tego, że ci ludzie pracowali nad tym projektem". - W dużej mierze ten projekt - nawet po moich korektach - jest utrzymany, jeśli chodzi o kierunek - przekonywał Soboń.

- Błędów było zbyt dużo, gdyby to ode mnie zależało, to pewnie tych nagród by nie było. Mnie w tym czasie nie było w Ministerstwie Finansów. (...) Ja bym takiej decyzji nie podjął - powiedział wiceminister.

Zaznaczył, że "jeśli pracownicy są dodatkowo obłożeni pracą to mają jakieś dodatki". - Ja nie mam żadnego problemu z tym, by motywować pracowników dodatkowymi środkami. To naturalna rola kierownika, lidera zespołu - stwierdził.

Soboń: "krótka i zrozumiała" w przypadku podatków to obietnica trudna do dotrzymania

Prowadzący przytoczył fragment programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z 2019, w którym ubiegająca się o reelekcję partia obiecywała stworzenie "krótkiej i zrozumiałej ustawy w sprawie podatków". - "Krótka i zrozumiała" w przypadku podatków to obietnica trudna do dotrzymania - przyznał Soboń.

Przekonywał, że "system w roku 2021 roku w Polsce był niemniej skomplikowany niż dzisiaj". - Mieliśmy system skomplikowany, niespecjalnie sprawiedliwy. Na to nałożył się Polski Ład ze swoimi wadami i zaletami - powiedział.

- Ale mówienie, że po 1 lipca będzie jakiś dualizm, będą różne systemy podatkowe, to jest teza tylko publicystyczna. Łatwo tak mówić, bo zamieszanie jest niemałe. Po 1 lipca zostanie zlikwidowany dualizm zaliczkowy, który jest dzisiaj, a system podatkowy będzie jednolity w całym roku - zaznaczył Soboń.

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24