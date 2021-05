"Rozszerzamy dla wszystkich kobiet w ciąży badania prenatalne, które będą darmowe"

Mimo pandemii nie odeszliśmy od żadnego z naszych programów społecznych - mówiła na sobotniej konwencji programowej PiS marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wspomniała o planowanych programach dla rodzin, takich jak "Żłobek w każdej gminie" oraz darmowe badania prenatalne dla kobiet.

Podczas sobotniej prezentacji Polskiego Ładu marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła, że pandemia odebrała nam nasze dotychczasowe życie, wprowadzając zmiany właściwie we wszystkich jego obszarach. - W takich trudnych momentach, w takich trudnych chwilach wszyscy potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy, chcemy mieć poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Potrzebujemy rządu, który wie, jak zaradzić wszystkim trudnościom i co zrobić, żeby wyprowadzić kraj na prostą (...) Ale mamy taki rząd, mamy plan, mamy narzędzia i mamy zdeterminowaną grupę ludzi, która chce ten plan wdrażać w życie właśnie po to, żebyśmy znowu mogli żyć normalnie - mówiła marszałek Sejmu.

"My nigdy nie będziemy oszczędzać na rodzinie"

Powiedziała, że planem tym jest Polski Ład, który jest odpowiedzią na "zapotrzebowanie na lepsze jutro, na które wszyscy czekamy". Wyraziła również przekonanie, że opozycja będzie krytykować wszystkie przedstawione w ramach tego programu propozycje. - Pamiętamy to z roku 2015, przypomnijmy sobie, jaki był atak na nas i na program 500 plus, jak go wyśmiewano i mówiono, że na to nie ma pieniędzy - wskazywała Witek.

Jak dodała, program "świetnie zafunkcjonował", a rodziny "doskonale wiedzą", na co wydawać otrzymywane od państwa środki. - Dziś w czasach pandemii te pieniądze pomogły naprawdę bardzo wielu rodzinom i mimo pandemii nie odeszliśmy od żadnego z naszych programów społecznych, które realizujemy od początku naszych rządów - zapewniała. Jak dodała, warto o tym wspomnieć, bo "niejeden rząd" w ramach oszczędności mógłby podjąć inną decyzję.

- My nigdy nie będziemy oszczędzać na rodzinie - zapewniła marszałek Sejmu.

Pomoc od państwa w kredytach i budowa domu bez pozwolenia

Marszałek zaznaczyła, że ataki opozycji na prezentowany w sobotę Polski Ład nie zatrzymają realizacji tego programu. - Kiedy budowaliśmy nasz program w 2015 roku, mówiliśmy, że to rodzina jest w centrum naszej uwagi (...) Z tej ścieżki nie zejdziemy. Rodzina nadal jest dla nas najważniejsza i wszystkie programy, które budujemy, także gospodarcze, skupiają się wokół rodziny - zaznaczyła Witek.

Zdaniem marszałek najbardziej oczekiwanym planem, założonym w Polskim Ładzie, jest budowa nowych mieszkań. - Głód mieszkań jest powszechnie znany, szczególnie wśród młodych małżeństw, które zaczynają swoje wspólne życie. Wprowadzenie możliwości kredytu bez wkładu własnego jest olbrzymim ułatwieniem nabycia mieszkania przez rodzinę, albo osobę indywidualną - mówiła Witek. Zaznaczyła, że to państwo będzie gwarantowało kredytobiorcy wkład własny. Wskazała też, na rozwiązania dopłaty państwa do kredytu mieszkaniowego, której wielkość uzależniona będzie od liczby posiadanych przez rodzinę dzieci. Marszałek wskazała również na możliwość budowy domów do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. - To naprawdę przyspieszy posiadanie tego pierwszego lokum dla wielu rodzin - zaznaczyła.

Witek zwróciła też uwagę na propozycję polegającą na umożliwieniu młodym małżeństwom wspólnego rozliczenia się z podatku od momentu zawarcia związku małżeńskiego.

Jarosław Kaczyński prezentuje Polski Ład

Więcej żłobków i darmowe badania prenatalne

- Celnym programem był program Maluch Plus. Rodzice chcą wrócić do pracy, ale chcą mieć zapewnioną, zagwarantowaną opiekę dla swoich dzieci. Wciąż coraz większe nakłady idą na żłobki, ale to nie koniec. Chcemy ogłosić program "Żłobek w każdej gminie". To znaczy ci samorządowcy, którzy będą chcieli budować żłobek na terenie swojej gminy otrzymają dotacje ze strony państwa - zapowiadała.

Wspomniała również o elastycznym czasie pracy dla młodych rodziców, którzy chcą pogodzić pracę z wychowaniem dzieci.

Powiedziała również o propozycjach dla kobiet w ciąży. - Rozszerzamy dla wszystkich kobiet w ciąży badania prenatalne, które będą darmowe. W tej chwili one obowiązują tylko dla kobiet z grupy ryzyka - mówiła.

"Będzie dobrze, znów damy radę"

- Jeżeli ktoś myśli, że coś samo się wydarzy, że coś zewnątrz nam pomoże, to jest w błędzie. Wszystko jest w naszych rękach, wszystko zależy od nas, od naszej determinacji i odwagi w podejmowaniu śmiałych wyzwań, od tego żeby nam naprawdę zależało na tym, żebyśmy Polskę i Polaków wyprowadzili na ścieżkę rozwoju - mówiła Witek.

Oceniła, że realizacja planu Polskiego Ładu będzie trudna i "pewnie czasami pojawiają się chwilę zwątpienia". - Dlatego bardzo, ale to bardzo potrzebujemy waszego wsparcia, waszej pomocy, waszych sygnałów, konsultacji. Chcemy być razem z wami - podkreśliła marszałek.

Jak zaznaczyła, "rządzenie jest sztuką bardzo trudną", szczególnie w czasach pandemii i kryzysu światowego. - Już nie raz pokazywaliśmy, jako Polacy, że potrafimy wyjść na prostą z najbardziej trudnych sytuacji. Teraz z taką trudną sytuacją mamy do czynienia, nie poddajemy się, nie załamujemy rąk, chcemy iść do przodu, chcemy spowodować, żeby Polska stała się krajem, o którym wszyscy marzymy. Chcemy odzyskać naszą wolność, swobodę wyboru, chcemy być ze sobą bezpośrednio, chcemy się znowu uśmiechać, chcemy wrócić do normalności - powiedziała Witek. - Będzie dobrze, znów damy radę - zapewniła.

