PiS zapowiada kredyty studenckie, ale te od lat już funkcjonują. Komentarze ekspertów i polityków

Rządowa koalicja kłóci się o Polski Ład - nie tylko podatki to temat trudny. Kłopotliwy jest też kredyt studencki. PiS zapowiada, że to nowe rozwiązanie, ale studenci mają możliwość zaciągania kredytów już od lat. Materiał magazynu "Polska i Świat".

PiS chce kredytów studenckich. Te od dawna już funkcjonują

A jednak w najnowszym programie Zjednoczonej Prawicy czytamy o tym, że "studencki kredyt to rozwiązanie, które powinno być dostępne również w Polsce", choć tak naprawdę dostępne jest i to od 23 lat. Sam PiS zresztą trzy lata temu wprowadził nową ustawę o kredytach studenckich. - PiS w Polskim Ładzie stara się wyważać drzwi, które są już otwarte dla tych, którzy chcą wziąć kredyt studencki – ocenia analityk i ekonomista Rafał Mundry.

Dla rządu to też informacja nie nowa, bo informację o udzielaniu kredytów studenckich można przeczytać na stronach resortu Edukacji i Nauki, a ministerstwo zresztą co roku chwali się, ile osób z nich korzysta.

Chwalą je sobie też sami studenci. - Ponad 400 tysięcy studentów skorzystało z takich kredytów i jest to dobra forma pomocy dla osób, które z jakiegoś powodu nie zakwalifikowały się do pobierania stypendium rektora czy stypendium socjalnego, a chciałyby się samodzielnie utrzymywać w czasie studiów – podkreśla Natalia Marciniak z Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Rzecznik PiS wyjaśnia zasady nowego kredytu studenckiego

Do Polskiego Ładu wkradł się więc lekki bałagan, ale pytany o to rzecznik rządu spieszy z wytłumaczeniem. - Jest system, ale wprowadzimy nowy system kredytów studenckich – zapowiada Piotr Mueller. – Chodzi o to, żeby większość zaświadczeń była pobierana automatycznie z systemów informatycznych, tak żeby to było szybkie, żeby miał inną kwotę, żeby mógł być umarzany w innym zakresie – dodaje.