Konferencja prasowa rzecznika rządu i wiceministrów

Mueller o podwyżkach cen gazu i prądu: Są dwie główne przyczyny. Pierwszy to szantaż energetyczny Rosji. Drugi to koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Mueller pytany, co z nauczycielami muszą pracować w dwóch czy trzech szkołach, a tylko w jednej mogą złożyc PIT-2: Żadna osoba spośród nauczycieli, przedstawicieli służb mundurowych, która zarabia miesięcznie do 12 800 złotych brutto, nie straci na Polskim Ładzie. Te osoby, które miały źle naczlicozne zaliczki na podatek, będą miały je wyrównane w lutym.

Rzecznik rządu Piotr Mueller mówił w środę w Polskim Radiu, że "ze względu na pewne rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeżeli chodzi w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku i siłą rzeczy te osoby otrzymają jego wyrównanie". - Liczę na to, że księgowi o to zadbają, a my przygotujemy takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby to w sposób sprawny zrobić - zadeklarował rzecznik rządu.