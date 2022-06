Donald Tusk: rząd PiS-u i Morawiecki w szczególności mają dzisiaj wyłącznie powody do wstydu

Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, ale pieniądze nie popłyną do Polski, jeżeli nie zostaną spełnione ściśle określone warunki w kwestii przestrzegania praworządności. - Bardzo ważne było od samego początku, żeby Unia Europejska nie uznała - nie mówię tutaj tylko o pieniądzach, ale też o przyszłości Polski w Europie - że Putin zainstalował tutaj swoją filozofię polityczną i tak naprawdę Polska jest, jeśli chodzi o standardy, poza Unią Europejską - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - To jakiś mały kroczek we właściwą stronę i jakaś wreszcie szansa, że pieniądze zostaną odblokowane - ocenił ustawę zakładającą likwidację nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czwartek na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą przekazała oficjalnie, że polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez KE. Zastrzegła, że Polska musi spełnić warunki w kontekście praworządności, by otrzymać unijne pieniądze.

Szef PO Donald Tusk pytany w "Jeden na jeden", czy to historyczny dzień, jak mówił w czwartek Morawiecki, powiedział, że "jesteśmy świadkami, ma taką nadzieję, pewnego pozytywnego trendu, który być może zakończy ten absurdalny okres w historii Polski, czyli tę potężną awanturę o sądownictwo, zdewastowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości".

- Nic głupszego ten rząd nie mógł nam zafundować i sobie też - ocenił.

- Bardzo ważne było od samego początku, żeby Unia Europejska nie uznała - nie mówię tutaj tylko o pieniądzach, ale też o przyszłości Polski w Europie - że Putin zainstalował tutaj swoją filozofię polityczną i tak naprawdę Polska jest, jeśli chodzi o standardy, poza Unią Europejską - podkreślił Tusk.

Dodał, że to, że dzisiaj KE i jej szefowa, cała UE jest gotowa traktować Polskę jako kraj w pełni europejski, to powód, żeby się cieszyć.

- To, że rząd musi się okrakiem wycofywać z tych idiotycznych i bardzo groźnych w konsekwencjach działań przeciwko polskiemu sądownictwu, czy systemowi prawa, z tego też się należy cieszyć - dodał. - Dobrze wiem, że to jest zaledwie krok, to jest nawet raczej pretekst niż poważna zmiana, mówię o ustawie prezydenta Dudy, ale tak czy inaczej jest to jakiś mały kroczek we właściwą stronę i jakaś wreszcie szansa, że pieniądze zostaną odblokowane - ocenił.

Zdaniem Tuska, "rząd PiS-u i Morawiecki w szczególności mają dzisiaj wyłącznie powody do wstydu". - Zabrali Polakom miliardy złotych, nadal nie ma tych pieniędzy i nadal ta perspektywa jest bardzo niepewna, czy te pieniądze będą. Właściwie skompromitowali siebie i trochę usiłowali też skompromitować Polskę w oczach Europy, musieli rakiem się wycofać z tych idiotycznych ataków na wymiar sprawiedliwości - mówił Tusk.

- Tutaj są same straty, dla wszystkich - dodał.

Tusk: władzę i odpowiedzialność za Polskę jestem w stanie przejąć choćby dzisiaj

Tusk w rozmowie z Agatą Adamek przekazał, że "władzę i odpowiedzialność za Polskę jest w stanie przejąć choćby dzisiaj". - Nawet chwili bym się nie zawahał. Wiem, że sytuacja jest bardzo trudna, ale dlatego wróciłem i po to zająłem się na nowo i Platformą, i pracą w Polsce, bo sytuacja jest tak fatalna, a nie dlatego, że jest świetnie - argumentował.

Dodał, że w jego opinii Mateusz Morawiecki "jest premierem wyłącznie na papierze".

Donald Tusk w "Jeden na jeden" TVN24

Tusk: w sprawach społecznych dzisiaj postępowałbym inaczej

W rozmowie poruszono też temat jednego z wymagań Unii Europejskiej wobec Polski, w ramach tak zwanych kamieni milowych przy akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, czyli skończenia ze "śmieciówkami".

Tusk został zapytany, czy nie jest wstydem, zarówno dla aktualnego rządu, jak i poprzedniego rządu PO-PSL, że dopiero Komisja Europejska musi prostować te sprawy w naszym kraju? - Mam pełną satysfakcję z okresu, gdy byłem premierem. Bilans jest na pewno dodatni, ale w sprawach społecznych dzisiaj postępowałbym na pewno zdecydowanie bardziej prospołecznie - odpowiedział.

Wspomniał, że lata jego rządów "to był czas wielkich inwestycji i koncentrowania prawie wszystkich działań i środków na unowocześnienie Polski jako państwa". - Ale wielu ludzi w Polsce mogło i miało prawo mieć wrażenie, że my bardziej zajmowaliśmy się budową państwa niż opieką i pomocą. To się zmieniło - powiedział.

Oświadczył, że jedną z pierwszych decyzji, jeśli z powrotem objąłby stanowisko szefa rządu, byłaby legalizacja związków jednopłciowych. Zaznaczył jednak przy tym, że byłaby to decyzja parlamentu, a nie rządu.

- Jestem człowiekiem środka, raczej umiarkowanym w różnych poglądach, natomiast proszę pamiętać, że trzeba mieć do tego typu rozwiązań większość w parlamencie. Ja mam nadzieję, że ta większość dla legalizacji związków (jednopłciowych - red.) będzie - powiedział.

Autor:js/adso

Źródło: TVN24