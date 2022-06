KPO zaakceptowany, ale są kamienie milowe. "Premier miał wyraźnie nietęgą minę. Dostał kartę do bankomatu, ale bez PIN-u"

czytaj dalej

Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony, ale samo zatwierdzenie programu nie uruchamia środków - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Rosati. Dodał, że "Polska do tej pory wcale nie ma gwarancji, że dostanie choć jedno euro". - Polsce zależy na tym, aby te środki były jak najszybciej, jak najsprawniej wydatkowane, stąd też poszczególne kamienie milowe - czy to reformy, czy to inwestycje - będą szły do przodu - zapewniał wiceminister finansów Artur Soboń z PiS.