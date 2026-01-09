Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"#BezKitu"

Polski generał "został w samochodzie przed Pentagonem". Amerykanie "zszokowani"

Cezary Tomczyk
Tomczyk o szczegółach niewpuszczenia polskiego attaché wojskowego do rozmów w USA
Źródło: TVN24
Ktoś, kto pozwolił na to, żeby polski attaché wojskowy nie został wpuszczony na rozmowy z przedstawicielami USA jest idiotą z punktu widzenia interesów państwa - ocenił w "#BezKitu" w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

W grudniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że gen. Krzysztof Nolbert, polski attaché wojskowy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie, nie został dopuszczony do rozmów z Amerykanami przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas wizyty prezydenckiej delegacji w USA.

Polski attaché obrony niedopuszczony do rozmów w USA. Jest odpowiedź z BBN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polski attaché obrony niedopuszczony do rozmów w USA. Jest odpowiedź z BBN

Tomczyk: Amerykanie byli zszokowani

Wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany w programie "#BezKitu" w TVN24 o tę sprawę, powiedział, że "ktoś, kto na to pozwolił, jest po prostu ignorantem", a nawet "idiotą z punktu widzenia interesów państwa".

Tomczyk przypomniał, że mowa jest o "dwugwiazdkowym generale dywizji, który został niewpuszczony na spotkanie nie przez stronę amerykańską, tylko przez swojego rodaka, człowieka, który jest wiceszefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego".

Wówczas na czele delegacji stał gen. Andrzej Kowalski, wiceszef BBN.

Gość TVN24 wyjawił, że gen. Nolbert tamtego dnia "został w samochodzie przed Pentagonem". - I to Polacy z Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedzieli mu, że nie życzą go sobie na tym spotkaniu - dodał.

Ludzie prezydenta nie dopuścili generała do rozmów z Amerykanami. Szef MON: wyjaśniłem sprawę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ludzie prezydenta nie dopuścili generała do rozmów z Amerykanami. Szef MON: wyjaśniłem sprawę

- Sami Amerykanie byli zszokowani, bo to nie jest standard (...). To polski attaché przygotowuje tego typu wizytę - podkreślił Tomczyk. Jak wskazał, "to minister obrony jest odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa państwa i to jego przedstawiciel, czyli oficer Wojska Polskiego, bierze udział w tych spotkaniach", ponieważ "to jest absolutny standard postępowania".

Tomczyk przypomniał, że gen. Nolbert został powołany na stanowisko attaché obrony jeszcze kiedy MON-em kierował Mariusz Błaszczak. - Jak przychodzi żołnierz, z którym albo pracuję, albo ustalamy jakieś szczegóły, to nie pytam go o poglądy polityczne, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje, jaka jest jego przeszłość, jeżeli chodzi o służbę wojskową, gdzie służył, jakie ma doświadczenie, co sobą reprezentuje w zakresie swojej służby wojskowej - zaznaczył.

Wizyta przedstawicieli prezydenta Nawrockiego w USA

Delegacja BBN złożyła 9 grudnia ub. roku kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Generał Kowalski przekazał wówczas, że tematem rozmów w Pentagonie była m.in. opublikowana kilka dni wcześniej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA.

W następnych dniach sprawa niedopuszczenia do rozmów gen. Nolberta zaczęła przykuwać coraz więcej uwagi. Portal tvn24.pl zwrócił się do BBN-u z pytaniami o szczegóły. W odpowiedzi BBN potwierdziło, że "attaché obrony RP nie brał udziału w rozmowach, jakie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prowadziło z przedstawicielami administracji amerykańskiej", a "kwestie dotyczące składu delegacji leżały w wyłącznej gestii BBN".

W tym samym mailu do BBN z pytaniami dociekaliśmy także, czy MON w tej sprawie kontaktował się z kancelarią prezydenta lub BBN-em oraz czy zapadły jakieś decyzje. Na te pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Podział w Pałacu Prezydenckim. Cenckiewicz miał być już na wylocie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podział w Pałacu Prezydenckim. Cenckiewicz miał być już na wylocie

Pod koniec grudnia Onet informował, że m.in. w związku z tą sprawą szef BBN Sławomir Cenckiewicz "był o krok" od utraty swojego stanowiska. Współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego nie został jednak zdymisjonowany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski / adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoCezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejKancelaria Prezydenta RPUSA
Czytaj także:
EN_01400009_0001 (2)
Górnik uwięziony w koparce, trwa akcja ratunkowa
Polska
Mroźna noc, mroźny poranek, sople lodu
Czeka nas mroźna noc. Ostrzeżenia w 11 województwach
METEO
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
METEO
Pożar domku na drzewie w Starej Miłośnie
Spłonął dom na drzewie
WARSZAWA
euro jackpot
100 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Karol Nawrocki
"Nawrocki chciał zrównoważyć spotkanie z Tuskiem czymś negatywnym"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Kapitalny początek Polaków w kwalifikacjach Welsh Open
EUROSPORT
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
METEO
imageTitle
Łzy podczas debiutu. Pamięta, ile zawdzięcza Polsce
EUROSPORT
8 min
pc
Zamiast tlenu podano jej inny gaz, kobieta zmarła. Mąż: chcę walczyć o prawdę
Rozmowy TVN24+
Stacja WKD Raków przed zmianami
Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD
WARSZAWA
Polki mistrzyniami Europy w łyżwiarstwie szybkim
Polskie łyżwiarki mistrzyniami Europy
EUROSPORT
Jacques Moretti i jego żona przed przesłuchaniem w szwajcarskiej prokuraturze w mieście Sion
Tragedia w sylwestrową noc. Sześć godzin przesłuchiwali właściciela baru
Świat
imageTitle
Senegal w półfinale Pucharu Narodów Afryki. Pomógł bramkarz rywali
EUROSPORT
politycy
Dostali pytania od młodych. Jeden z polityków PiS nie odpowiedział
"#BEZKITU"
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
METEO
Donald Trump
Kontrowersyjny post Trumpa. Pospieszył się z danymi
BIZNES
imageTitle
Wysoka frekwencja w Zakopanem
EUROSPORT
Budapeszt zimą
Węgry udzieliły azylu dwójce Polaków. Człowiek Orbana był w MSZ, pytania pozostają
Polska
Protesty w Iranie
Polskie MSZ apeluje o "natychmiastowe opuszczenie" tego kraju
Świat
Bogdan Klich u Sekretarza Stanu Marco Rubio na spotkaniu świąteczno-noworocznym
"Świąteczno-noworoczne" spotkanie u Rubio. Klich pokazał wspólne zdjęcie
Świat
Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Ich jedynym schronieniem była otwarta wiata. Szczeniaki przeżyły dzięki zgłoszeniu
Trójmiasto
Protest przed szkołą w Kielnie
Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż do kosza
Justyna Suchecka
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Krakowski szpital nie przyjął 12-latki po zatruciu czadem. Była wożona z daleka na specjalną terapię
Kraków
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
METEO
Andrzej Domański
Koniec prac nad budżetem na 2026. Sejm podjął decyzję
BIZNES
Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko
WARSZAWA
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Lublin
Rosyjskie pociski Oriesznik (zdjęcie ilustracyjne)
Po co użyli "rakiety Frankensteina"? Ekspert o celu Rosji
Świat
imageTitle
Jeden z weteranów wykreślony. Skład Polaków na konkursy w Zakopanem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica