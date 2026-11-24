Rosyjski atak na Kijów, zdjęcie z 12 listopada 2026 roku

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W środę 18 listopada i w poniedziałek 23 listopada podczas rosyjskiego ataku na Kijów rosyjskie drony odrzutowe eksplodowały około stu metrów od miejsca, w którym był Piotr Łukasiewicz, szef polskiej placówki dyplomatycznej w Ukrainie - dowiedział się Patryk Michalski. Potwierdził, że dyplomacie nic się nie stało i wykonuje on swoje obowiązki. W krótkim oświadczeniu przesłanym komunikatorem Łukasiewicz zapewnia: "za cholerę z Kijowa nie wyjadę ;)".

Piotr Łukasiewicz jest kierownikiem ambasady RP w Kijowie od dwóch lat Źródło zdjęcia: TVN24

Rosyjski dron odrzutowy eksplodował w ubiegłym tygodniu między innymi w dzielnicy mieszkaniowej Kijowa. - To taki odpowiednik warszawskiego Wilanowa, tylko 20-piętrowego. Spadło, wybuchło, był chaos lekki - relacjonuje jeden z naszych rozmówców, zastrzegając anonimowość. Dodaje, że po zdarzeniu Piotr Łukasiewicz został przewieziony w inne miejsce.