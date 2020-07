Polska zakończyła negocjacje z USA. "Co najmniej o tysiąc żołnierzy amerykańskich więcej"

W piątek zakończyły się negocjacje pomiędzy Polską a USA dotyczące zwiększonej obecności wojsk amerykańskich. "Świetna wiadomość! USA i Polska zakończyły negocjacje nad Wspólną Deklaracją Współpracy Obronnej, która wprowadzi w życie wspólna wizję naszych prezydentów" - napisała ambasador USA Georgette Mosbacher. Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że "umowa z USA o wzmocnionej współpracy obronnej będzie podpisana w krótkim czasie".

O zakończeniu negocjacji pomiędzy Polską a USA dotyczących zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju poinformowali w piątek na Twitterze ambasador USA Georgette Mosbacher i szef MON Mariusz Błaszczak.

"Świetna wiadomość! USA i Polska zakończyły negocjacje nad Wspólną Deklaracją Współpracy Obronnej (EDCA), która wprowadzi w życie wspólna wizję naszych prezydentów dotyczącą amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko nad tym pracowali!" - przekazała ambasador.

"Ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Zakończyliśmy negocjacje z Amerykanami i wkrótce podpiszemy finalną umowę ws. trwałej obecności wojsk USA w Polsce. W naszym kraju, oprócz większej liczby żołnierzy US Army, będzie także najważniejsze w naszym regionie Dowództwo Sił Lądowych" - napisał w piątek na Twitterze szef resortu obrony narodowej.

W czwartek oświadczył, że "w Polsce będzie więcej żołnierzy USA oraz powstanie najważniejsze w naszym regionie Dowództwo Sił Lądowych US". "Sekretarz (Mark) Esper potwierdził dziś nasze ustalenia i wskazał na możliwość dalszego zwiększenia liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce" - napisał minister obrony narodowej.

Szef MON: umowa będzie podpisana w krótkim czasie

W piątek w rozmowie z dziennikarzami Błaszczak podkreślił, że to jest "dobra informacja dla bezpieczeństwa Polski". - Zakończyliśmy zasadniczą pracę. Teraz zostało tylko tłumaczenie i uzgodnienie słownictwa, które będzie zawarte w wersji polskiej i angielskiej wspólnej umowy. Umowa o wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, to umowa, która gwarantuje, że co najmniej o tysiąc żołnierzy amerykańskich więcej niż dotychczas będzie stacjonowało w Polsce, a także, umowa ta daje nam gwarancję, że w Polsce będzie dowództwo korpusu wojsk lądowych USA - najważniejsze dowództwo w naszej części Europy, które będzie spełniało swoją rolę w stosunku do wszystkich sił amerykańskich operujących na wschodniej flance NATO - powiedział szef MON.

Wyjaśnił, że oprócz dowództwa dywizji, które już jest w Polsce, w naszym kraju będzie również dowództwo "większego związku taktycznego", które może sprawować dowodzenie nad kilkoma dywizjami amerykańskimi. - To świadczy o szczególnej roli Polski w relacjach z USA i o bardzo dobrej współpracy - ocenił Błaszczak.

Angielska nazwa przygotowywanej umowy to: "Enhanced Defense Cooperation Agreement" (Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej). Błaszczak zapowiedział, że po ostatnich "szlifach technicznych" tej umowy, "w ciągu stosunkowo krótkiego czasu" zostanie ona podpisana.

Wojsko USA U.S. Army photo by Sgt. A.M. LaVey

Deklaracja Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy

Pod koniec września ubiegłego roku w Nowym Jorku prezydenci Polski i USA Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację o współpracy wojskowej, która uszczegółowiła zapisy poprzedniej deklaracji ogłoszonej w czerwcu 2019 r., która potwierdzała pobyt w Polsce około 4,5 tys. osób personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych i zapowiadała rozlokowanie około tysiąca kolejnych. Wrześniowa deklaracja zawiera lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej USA.

- Wtedy była mowa o 1000 plus, teraz jest mowa o większej liczbie - informował pod koniec czerwca szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. - Jeśli chodzi o umowę wynikającą z deklaracji Duda-Trump z 2019 roku to te sprawy biegną i to są rozmowy między Pentagonem a MON-em, a teraz doszedł nowy element, mianowicie większej liczby (amerykańskich żołnierzy w Polsce - red.) - wskazywał wówczas szef BBN.

Żołnierze z USA na ćwiczeniach w Polsce pod koniec 2018 roku dvidshub.net | U.S. Army Sgt. Sarah Kirby

Amerykanie wycofają z Niemiec prawie 12 tysięcy żołnierzy

W środę minister obrony USA Mark Esper przekazał, że Pentagon rozpocznie wycofywanie około 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec, spośród których 5,6 tysięcy zostanie skierowanych do innych państw NATO. Wyjaśnił, że wojska USA przemieszczą się między innymi do Belgii i Włoch. We Włoszech rozmieszczone zostaną m.in. myśliwce F-16, a do belgijskiego Mons przeniesione zostanie rozlokowane obecnie w niemieckim Stuttgarcie Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM). Esper zapowiedział też wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie Morza Czarnego.

Szef Pentagonu oznajmił, że strona amerykańska "planuje rotację do Polski 'przewodniego elementu' nowo utworzonych dowództw V Korpusu armii USA" po podpisaniu przez Warszawę "porozumienia o współpracy obronnej i umowy o 'podziale obciążenia', tak jak zostało wcześniej obiecane".

Donald Trump: chronimy Niemcy, ale oni nie płacą za to rachunków Reuters

Autor:kb/pm

Źródło: PAP