Polska w Unii Europejskiej. Specjalne wydanie "Faktów po Faktach"

Polski rząd zapowiada bezprecedensowe zablokowanie unijnego budżetu oraz niezbędnego dla całej Europy pocovidowego Funduszu Odbudowy. Na kilka dni przed szczytem Unii Europejskiej w specjalnym wydaniu "Faktów po Faktach" zaproszeni goście odpowiedzą na pytania o to, gdzie byłaby dziś Polska, gdyby w 2004 roku nie weszła w europejskie struktury, oraz jakie jest społeczne i geopolityczne znaczenie integracji europejskiej. Eksperci spróbują również odpowiedzieć na pytanie: "jeśli nie Unia, to co?".