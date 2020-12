"Unia Europejska jest jak powietrze. Dopiero kiedy ją stracimy, poczujemy jak dla nas jest ważna i istotna"

Polexit na razie nam nie grozi. Ja jestem raczej spokojny - powiedział w specjalnym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 profesor Klaus Bachmann, przypominając "wypadek przy pracy" w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem, David Cameron nie chciał wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zdaniem profesora Normana Daviesa "naród brytyjski był wprowadzony w błąd przez polityków, którzy nie rozumieją UE". - Dla młodych ludzi najbardziej konkretnym argumentem przeciw wychodzeniu z Unii jest chociażby to, ile będzie kosztowała minuta połączenia z Unią Europejską. To pokazuje nam bardzo konkretny wymiar tego, jak możemy dostać po kieszeniach - powiedziała Anna Radwan, prezes In.Europa.

"Duża część polityki międzynarodowej dokonuje się poprzez Unię Europejską, to nadaje znacznie większą siłę"

- Unia Europejska stwarza poczucie przynależności do wielkiej rodziny państw europejskich, możliwości rozwoju i otwarcia na Europę i świat, nie ma tego poczucia zamknięcia przez wrogów z dwóch stron czy czasami większej ilości stron. Członkowie Unii należą również do NATO, w tym sensie Unia Europejska razem z NATO tworzą militarne poczucie bezpieczeństwa i jeżeli chodzi o politykę międzynarodową - mówił Aleksander Smolar.

"Musimy doprowadzić teraz do tego, żeby debata o Unii Europejskiej, o korzyściach, była prowadzona otwarcie"

- Jak to będzie w przyszłości? Musimy doprowadzić teraz do tego, żeby ta debata o Unii Europejskiej, o korzyściach, o tym, co przed nami, była prowadzona otwarcie i żeby nie było takiej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, żeby narrację antyeuropejską zdominować - dodała.