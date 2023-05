Polska w tyle rankingu badającego poziom równouprawnienia osób LGBT+. Komentarze ekspertów

Katolicka Malta liderem rankingu

- Natomiast, jeśli chodzi o prawa osób LGBT+, to oni uświadomili sobie, że to ważna sprawa, aby troszczyć się o swoich obywateli i obywatelki. Tak te przepisy zmieniali przez lata, że są już któryś rok z rzędu na czele - dodała.

Knut: polski system prawny stopniowo osiada

- Ten raport bardzo dobrze pokazuje, że właściwie od 2015 roku polski system prawny powoli, stopniowo, osiada - ocenił adwokat Paweł Knut. - To nie jest tak, że nam ktoś non stop zabiera jakieś konkretne prawa, ale że my ich bardzo wielu nie mamy - wyjaśnił.

- Co do zasady wzmacnia się europejski standard ochrony praw osób LGBT, a my stoimy w miejscu i co roku wypadamy coraz gorzej - wskazał.