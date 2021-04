Rau rozmawiał z Blinkenem. "Konieczność dalszego wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji"

O polaryzacji sytuacji w Donbasie

Według komunikatu, szefowie dyplomacji Polski i USA ocenili, że koncentracja wojsk Federacji Rosyjskiej w rejonie Donbasu i na granicy z Ukrainą prowadzi "do polaryzacji sytuacji w Donbasie, która w ostatnim czasie ulega znacznemu pogorszeniu". Rozmówcy "zgodzili się co do konieczności dalszego wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji". Uznali za konieczne "podjęcie działań – w tym sankcyjnych", które nakłoniłyby Rosję "do łagodzenia napięcia w relacjach z Ukrainą oraz pełnego zaangażowania w realizację Porozumień Mińskich".