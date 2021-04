Samoloty "z zupełnie innej epoki" trafią do Polski w 2026 roku

Polskie i amerykańskie siły lądowe współpracują bardzo ściśle, dotyczy to także sił powietrznych – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas poniedziałkowej wizyty w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pierwsze samoloty F-35 mają wylądować w tej bazie w styczniu 2026 roku. Jak podkreślił dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. Ireneusz Nowak, F-35 to "samolot z zupełnie innej epoki", a wprowadzenie go "to nawet nie krok, ale ogromny skok do przodu".